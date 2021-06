Upadki i wzloty francuskiego futbolu

- Mbappé, Zidane, Benzema. Prawdziwe historie najważniejszych piłkarzy na świecie. Pierwsza książka o sekretach francuskiego futbolu. Upadki i wzloty, gorzkie porażki i wielkie skandale – tak wydawnictwo Znak zapowiada swoją nowość, książkę pt. „Mistrzowie. Od Zidane’a do Mbappégo”, autorstwa Matthew Spiro, dziennikarza sportowego.

-Fascynująca podróż po świecie francuskiej piłki. W kraju nad Loarą reprezentacja to coś o wiele więcej, niż tylko drużyna piłkarska. To duma narodu, najmocniejsze ogniwo francuskiego sportu. To w niej odbija się kondycja państwa – konflikty społeczne i polityczne. Nic nie dostarcza Francuzom tylu skrajnych emocji co mecze ich narodowej drużyny- czytamy w wydawniczych zapowiedziach.

Dziennikarz sportowy Matthew Spiro przygląda się francuskiej piłce od lat. Niejednokrotnie komentował występy Les Bleus. -W swojej książce zabiera nas w podróż po najnowszej historii francuskiej piłki, przybliża sylwetki światowych gwiazd futbolu: Mbappégo, Benzemy, Zidane’a i ich selekcjonerów, odsłania kulisy afer seksualnych i finansowych oraz przygląda się problemom, z którymi boryka się reprezentacja piłkarskich mistrzów świata. Tu przeczytamy m,in. o kulisach sukcesu Kyliana Mbappégo. To doskonała lektura dla fanów nożnej, warto poznać mistrzów świata, reprezentację Francji od środka i już dziś zastanowić się, jak daleko zajdą podczas najbliższego Euro- napisano w wydawniczych zapowiedziach. Autor, Matthew Spiro, jest dziennikarzem i komentatorem sportowym. Współpracował z BBC, UEFA.com, „The Times” i „The Guardian”. Uważany jest za eksperta w dziedzinie francuskiej piłki nożnej.

O książce w recenzjach napisali: „Zwycięstwo w Pucharze Świata w 1998 roku było najważniejszym momentem w mojej karierze. W tej genialnej książce Matt Spiro pokazuje znaczenie tego wydarzenia i wyjaśnia, jak na zawsze zmieniło ono piłkę nożną we Francji” – Frank Leboeuf, były reprezentant Francji. „Zwycięstwa, wpływy i wielkie talenty to cechy charakterystyczne francuskiej piłki nożnej ostatnich dwudziestu pięciu lat. Matt Spiro sięga głębiej i omawia również komplikacje związane z kulturą i kolorem skóry. To książka o współczesnej Francji i współczesnej francuskiej piłce nożnej” – Michael Walker, The Athletic.

Na koniec odrobina żalu, bo w książce nie ma ani jednego zdjęcia, prócz tego na okładce. Szkoda, bo dziś fotografia sportowa, doskonale ukazuje radość ze zwycięstwa czy gorycz porażki.