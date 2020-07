Trzy premiery w Planet Cinema

Kino Planet Cinema zaprasza na kolejne trzy filmowe premiery. Od 10 lipca, w repertuarze są: „Na Topie”, „Więzień zero”, oraz „#tuiteraz”. Film „Na Topie” przeniesie widza w olśniewający świat sceny muzycznej Los Angeles. Tam gdzie błyszczy Grace Davis (Tracee Ellis Ross), gwiazda, której talent (i ego) osiągnęły szczyty. Maggie (Dakota Johnson) to przepracowana asystentka Grace, która nie porzuciła jednak dziecięcego marzenia o produkowaniu muzyki. Sprawy nabierają tempa, gdy wieloletni menedżer Grace (Ice Cube) przedstawia piosenkarce wybór, który może zmienić bieg jej kariery, a Grace musi podjąć decyzję, która może wpłynąć na jej dalsze życie. Główne bohaterki czeka seria trudnych do przewidzenia wydarzeń, na które nawet doskonała asystentka nie byłaby się w stanie przygotować. Z pewnością wszystko się zmieni. Akcja filmu „Więzień zero” rozgrywa się na wyspie St. Leonard . To miejsce, w którym przeprowadzane są najbardziej radykalne eksperymenty na ludziach. Gdy jeden eksperyment się nie powiedzie, cała wyspa stanie się przerażającym labiryntem bez wyjścia dla zdesperowanych ocalałych. O instagramowej znajomości, która może zmienić całe życie, jest film pt. „#tuiteraz”. Główny bohater, Stéphane, jest francuskim szefem kuchni. Ma powody, by czuć się spełniony. Dumny z dwóch dorosłych synów i za pan brat z wyrozumiałą eksżoną, wiedzie spokojne życie. Do chwili, gdy zupełnie przypadkiem, poznaje na Instagramie tajemniczą i piękną Soo z Korei. Ich Instagramowe kontakty nie mają końca. Stéphane opowiada jej przepięknych widokach z francuskiej części Kraju Basków a ona o życiu w Seulu, mieście kwitnącej wiśni. Pomimo dystansu i barier kulturowych świetnie się rozumieją. Pewnej nocy Stéphane decyduje się na spontaniczny i szalony wyjazd do Seulu. Ale uwaga! Przypominamy, że w związku z panującą epidemią wciąż obowiązują sanitarne zalecenia: na terenie kina poruszamy się w maseczkach, zachowujemy jedno wolne miejsce między fotelami, widzowie zajmują mniej niż połowę miejsc w sali. Widzowie proszeni są o dezynfekcję dłoni przy wejściu do kina, a także w miarę możliwości o zakup biletów online. Zalecana płatność bezgotówkowa.

Zaproszenia dla Czytelników

Co tydzień mamy dla naszych Czytelników zaproszenia do kina Planet Cinema w Centrum Handlowym Platan. Jak je otrzymać? Czytajcie w drukowanym wydaniu Nowin Zabrzańskich.