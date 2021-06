Trzy premiery w Planet Cinema

Kinomani mogą być zadowoleni, bo co tydzień do wielkie ekrany trafiają nowe filmy. Od najbliższego piątku, 2 lipca, do obejrzenia kolejne trzy premiery w zabrzańskim Planet Cinema, mieszczącym się Centrum Handlowym Platan.

Jedną z premier jest film animowany dla dzieci pt.: „Raya i ostatni smok”. Opowiada o przygodach samotnej wojowniczki z fantastycznego królestwa Kumandra, która usiłuje odnaleźć ostatniego smoka, aby przywrócić światło i nadzieję w jej podupadłym świecie.

Dla tych widzów, którzy lubią filmy komedii i akcji, zapewne zainteresuje premiera pt. „Bodyguard i żona zawodowca”. Główny bohater, Michael Bryce, postanawia rzucić stresujący zawód ochroniarza i za namową swojej psychoterapeutki udaje się na zasłużony urlop. -To ma być odwyk od broni, zabijania i pakowania się w kłopoty. Wszystko się jednak sypie, gdy już na początku swojego wypoczynku trafia w sam środek strzelaniny, której sprawczynią jest Sonia- żona jego byłego klienta Dariusa. Dzika, piękna i dwa razy bardziej nieobliczalna od swojego męża. Koszmar Bryce’a zaczyna się od nowa, a cała terapia ląduje w koszu na śmieci. Mimo nieśmiałego sprzeciwu bodyguarda, oboje z Sonią ruszają na ratunek Dariusa z rąk bandytów. Niestety na ich drodze stanie potężny i wyjątkowo mściwy szaleniec , którego złowrogi plan może zniszczyć świat, jaki do tej pory znamy. Tylko, że ten szaleniec nie zna jeszcze pełni możliwości Bryce’a, Dariusa i, w szczególności, jego żony – czytamy w zapowiedziach.

Wielbiciele filmów z dreszczykiem powinni wybrać się na film „Wróg doskonały”. To produkcja kina europejskiego, francusko – hiszpańsko – niemiecka, ale ma też polski akcent, bo główną rolę gra Tomasz Kot. Wciela się w postać uznanego architekta, polskiego pochodzenia. On, po skończonym wykładzie, usiłuje dostać się na lotnisko. -Po drodze zatrzymuje go roztargniona dziewczyna, która także chce zdążyć na swój samolot. Oboje spóźnieni, są zmuszeni czekać na kolejny lot. Początkowo ich rozmowa zdaje się być zabawą w uwodzenie, jednak stopniowo przekształca się w niebezpieczną grę. Coraz bardziej zirytowany niechcianym towarzystwem Jeremiasz, nie jest w stanie uwolnić się od natrętnej współpasażerki. Dziewczyna z minuty na minutę pcha architekta w coraz bardziej mroczną pułapkę. A przecież wszystko zaczęło się tak niewinnie – czytamy w zapowiedziach.