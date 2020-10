Teatr Nowy na deskach DMIT

Zespół Teatru Nowego zaprasza na swoje przedstawienie. W przyszłym tygodniu, 16 września, zaprezentują spektakl „Hotelowe manewry”. Ale uwaga, zagrają nie w swojej siedzibie, ale w Domu Muzyki i Tańca.

- Akcja farsy „Hotelowe manewry”, w reżyserii mistrza tego gatunku Marcina Sławińskiego, dzieje się w 1942 roku, w wielogwiazdkowym hotelu Palm Beach Royale. Tam ma się odbyć uroczysty koncert dla wyjeżdżających na front żołnierzy. Jak się okazuje w koncercie mają wystąpić dwie nienawidzące się artystki. Oczywiście żadna z nich nie wie, że wystąpi ta druga. Pech sprawił, że dyrektor hotelu musi je umieścić w jednym apartamencie, w przeciwległych pokojach. Wszyscy wiedzą, że jeśli się spotkają to katastrofa gwarantowana. Dyrektor hotelu stara się, aby do tego nie doszło, co przysparza mu wielu zmartwień, a widzom wielu powodów do śmiechu – czytamy w zapowiedziach spektaklu.

Bilety już można kupić w kasie teatru. Rezerwacja pod numerami 609 621 460 i 609 611 309. Można też kupić je przez internet, przez stronę: www.teatrzabrze.pl

Ale przypominamy, że w związku z panującą epidemią i zaleceniami sanitarnymi, widzowie na sali muszą mieć zasłonięty nos i usta. Przed wejściem trzeba zdezynfekować dłonie, a przy okazywaniu biletu wstępu mieć wypełnione oświadczenie uczestnika imprezy organizowanej w DMIT, które otrzymuje się wraz z biletem (w formularzu uczestnicy oświadczają m.in., że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym).