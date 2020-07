Szlakiem opuszczonych miejsc i zapomnianych cmentarzy

Już dziś, 16 lipca, spotkanie z Jackiem Drożdżem, miłośnikiem historii i wędrówek po Polsce, członkiem Stowarzyszenia Historycznego Piast, które prowadzi prace archeologiczne m.in. na terenie byłego obozu jenieckiego w Łambinowicach. To pierwsze z cyklu wakacyjnych spotkań w ramach projektu „To lubię. Czytelnicy dzielą się pasjami”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu.

- Jacek Drożdż podzieli się swoimi doświadczeniami z ostatnich wypraw, a miejsca, które odwiedza są naprawdę godne uwagi: ruiny zamków i pałaców, fortyfikacje, bunkry, sztolnie , opuszczone, zapomniane na końcu świata cmentarze. Są też miejsca z mocnym militarnym akcentem – dawne jednostki wojskowe, poradzieckie magazyny głowic jądrowych, schrony łączności czy podziemnie bunkry przeciwatomowe. Podczas prezentacji poznamy ciekawe miejsca na mapie Polski, które nie są objęte ruchem turystycznym – zachęcają organizatorzy. Spotkanie odbędzie się w wyjątkowej scenerii, w Parku Techniki Wojskowej, przy ul. Maurycego Mochnackiego 12. Początek o godz. 18.00. Udział bezpłatny.

To dopiero początek wakacyjnych spotkań z historykami, na które zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu. 30 lipca gościem będzie Grzegorz Borensztajn, który spróbuje rozwiać tajemnicę Gór Sowich i „Projektu Riese”. Z kolei 20 sierpnia, Dominik Wójcik, dziennikarz z zawodu, z zamiłowania eksplorator opuszczonych miejsc, opowie o tym wszystkim, co sam na własne oczy zobaczył w Czarnobylu i zamkniętej Strefie. Ostatnie spotkanie, 27 sierpnia, ma być okazją by posłuchać Pawła Mateńczuka – Navala, byłego członka jednostki Grom.

- Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny. Organizowane są w ramach projektu „To lubię. Czytelnicy dzielą się pasjami”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – informują pracownicy MBP.