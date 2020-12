- Świąteczne opowieści Magdaleny Kordel pozwalają zapomnieć o otaczającej rzeczywistości i wprowadzają czytelników w magiczny, grudniowy klimat. Powieść „Bo nadal Cię kocham” niesie wiarę w siłę prawdziwych uczuć – zapowiada Wydawnictwo Znak. -Zdarza się, że los nie pozwala zapomnieć o tym, co wydarzyło się przed laty. Dwoje zakochanych młodych ludzi może rozdzielić wojenna zawierucha, ale całe życie pamiętać będą o pierwszej prawdziwej miłości. Ułożą sobie życie, spędzą je w otoczeniu bliskich, ale w sercu wciąż będą nosić puste miejsce. Tak jak Leontyna, która nie otwiera tajemniczych listów, bo nie chce pozwolić, by przeszłość wywróciła jej świat do góry nogami. Pewnego dnia jednak zatrzaśnięta od lat szuflada się otwiera i z dumą prezentuje zawartość, której nie można dłużej ignorować. Zwłaszcza że położone wśród gór miasteczko Malownicze zaczyna otulać przedświąteczna mgła, która niespodziewanie budzi w Leontynie dawno zapomnianą tęsknotę. Po raz pierwszy od bardzo dawna postanawia wrócić do miejsc z czasów młodości. Kogo tam spotka? Z kim spędzi wigilijny wieczór? – czytamy w zapowiedziach. Autorka Magdalena Kordel jest jedną z najpoczytniejszych polskich autorek. Jej powieści, m.in. „Anioł do wynajęcia” i cykl „Malownicze”, sprzedały się nakładzie ponad 300 tys. egzemplarzy.

Powieść dla czytelników Mamy jeden egzemplarz powieści „Bo nadal Cię kocham”. Jak go otrzymać? Czytajcie w drukowanych Nowinach Zabrzańskich