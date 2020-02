Świat Książki poleca

Księgarnia Świat Książki, która mieści się w Centrum Handlowym „Platan”, cyklicznie poleca naszym Czytelnikom swoje najnowsze powieść. Dziś prezentujemy recenzję, którą przygotowała Aleksandra Ciszyńska z zabrzańskiego Świata Książki. - Mike Omer to pseudonim Alexa Riversa, amerykańskiego dziennikarza i psychologa, specjalizującego się w kryminologii. Główną bohaterką książki „Umysł zabójcy” jest Zoe Bentley, psycholog sądowy i konsultantka FBI. Uwielbia swój zawód i odnosi w nim sukcesy. Już w dzieciństwie zainteresowała się tematyką psychopatii, gdy w jej rodzinnym miasteczku grasował seryjny morderca. Prowadziła w tej sprawie własne dochodzenie i rozwiązała zagadkę, jednak policja nie uwierzyła przedstawionym przez nią dowodom. Lata później w Chicago pojawia się seryjny morderca. Zoe Bentley i agent specjalny Tatum Gray pomagają lokalnej policji w schwytaniu go. Ona niezwykle ambitna i profesjonalna, on gra według własnych reguł, często łamiąc zasady. Postać Zoe Bentley jest zdecydowanie najciekawszą bohaterką tej historii, ma silny charakter, a przy tym wzbudza w czytelniku dużo sympatii. Dobrym zamysłem było dodanie postaci Marvina, czyli szalonego dziadka oraz kota, który ma wszystkie zadatki na socjopatę. Ten zabawny przerywnik pozwolił rozładować napięcie. Dzięki trzymającej w napięciu akcji i oryginalnemu pomysłowi na fabułę, książka wciąga czytelnika na długie godziny – napisała Aleksandra Ciszyńska z zabrzańskiego Świata Książki.

