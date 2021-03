Stosunki prawne na scenie

- „Stosunki prawne” to nasza marcowa premiera. Spektakl w reżyserii Zbigniewa Stryja trzeba zobaczyć! Prawdziwe komediowe szaleństwa w centrum małżeńskiego życia! – zachęca zespół Teatru Nowego w Zabrzu. Po raz pierwszy spektakl zagrają 12 marca. Są już bilety.

Marcowa premiera

W zabrzańskim spektaklu wystąpią Dorota Rusek – Binowska i Andrzej Kroczyński. O czym będzie spektakl? – Kobieta i Mężczyzna. Wenus i Mars. Plus i minus w wiecznym przyciąganiu. Dwie połówki jabłka. Miłość. Pragnienie. Namiętność, ale czasem wojna, walka płci, konflikt i niszcząca siła razy dwa. Nie ma recepty na idealny związek. Nie ma uniwersalnego sposobu na spokój, szczęście i harmonię. A może jest?! Może należy stworzyć przepisy, prawo regulujące relacje damsko-męskie? Absurdalne? Śmieszne? Tak! To wydaje się śmieszne! Śmiejcie się na własną odpowiedzialność! – czytamy w teatralnych zapowiedziach.

Hotelowe manewry

Śmiesznie będzie także na przedstawieniach granych w najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę, 6 i 7 marca, bo zaplanowana jest farsa „Hotelowe manewry”, w reżyserii mistrza tego gatunku Marcina Sławińskiego. Akcja dzieje się w 1942 roku, w wielogwiazdkowym hotelu Palm Beach Royale, gdzie ma odbyć się uroczysty koncert dla wyjeżdżających na front żołnierzy. – Jak się okazuje w koncercie mają wystąpić dwie nienawidzące się artystki i żadna z nich nie wie, że wystąpi ta druga. Pech sprawił, że dyrektor hotelu musi je umieścić w jednym apartamencie, w przeciwległych pokojach. Wszyscy wiedzą, że jeśli się spotkają na pewno dojdzie do katastrofy. Dyrektor hotelu stara się, aby do tego nie doszło, co przysparza mu wielu zmartwień, a widzom wielu powodów do śmiechu – czytamy w zapowiedziach Teatru Nowego.

Maseczki, dezynfekcja i oświadczenie

Przypominamy, że w związku z panującą epidemią i zaleceniami sanitarnymi, widzowie na sali muszą mieć zasłonięty nos i usta. Przed wejściem trzeba zdezynfekować dłonie, a przy okazywaniu biletu wstępu mieć wypełnione oświadczenie uczestnika organizowanej imprezy, które otrzymuje się wraz z biletem (w formularzu oświadczają m.in., że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym). Bilety na przedstawienia są do kupienia w kasie teatru. Można zarezerwować je telefonicznie, pod numerem tel. 609 621 460 lub 723 331 007.

Podpis pod foto Na stronie internetowej Teatru Nowego są zdjęcia z prób do spektaklu. Foto z www.teatrzabrze.pl