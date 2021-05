Stosunki prawne w areszcie śledczym

To wyjątkowa gratka! Plener, areszt śledczy i aktorskie popisy. Tak będzie się działo za tydzień, 15 i 16 maja. Wtedy zabrzański Teatr Nowy wystawi komedię pt. „Stosunki prawne” w byłym areszcie śledczym.

„Stosunki prawne” miały swoją premierę w marcu br. Udało się zagrać tylko kilka przedstawień, bo w związku z pandemią, rządowe ograniczenia na kilka tygodni zamknęły m.in. teatry w całej Polsce. Teraz ponownie się otwierają. Zabrzański Teatr Nowy postanowił zagrać w plenerze i to w scenerii, którą ostatnio polubili filmowcy, czyli w dawnym areszcie śledczym. - Ten spektakl, w reżyserii Zbigniewa Stryja, trzeba zobaczyć! Prawdziwe komediowe szaleństwa w centrum małżeńskiego życia! – zachęcę zespół teatru. Wystąpią tylko dwie osoby, zabrzańscy aktorzy Dorota Rusek – Binowska i Andrzej Kroczyński. Do spektaklu muzyczne opracowanie zrobiła Aleksandra Stryj.

O czym będzie przedstawienie? – Kobieta i Mężczyzna. Wenus i Mars. Plus i minus w wiecznym przyciąganiu. Dwie połówki jabłka. Miłość. Pragnienie. Namiętność, ale czasem wojna, walka płci, konflikt i niszcząca siła razy dwa. Nie ma recepty na idealny związek. Nie ma uniwersalnego sposobu na spokój, szczęście i harmonię. A może jest?! Może należy stworzyć przepisy, prawo regulujące relacje damsko-męskie? Absurdalne? Śmieszne? Tak! To wydaje się śmieszne! Śmiejcie się na własną odpowiedzialność! – czytamy w teatralnych zapowiedziach.

To przedstawienie wystawione będzie także za pod koniec maja, ale już na scenie kameralnej. Bilety na przedstawienia są do kupienia w kasie teatru. Można zarezerwować je telefonicznie, pod numerem tel. 609 621 460 lub 723 331 007.

To też okazja, by wejść za bramy byłego aresztu śledczego. Areszt, dziś przy ulicy Sądowej, powstał w 1888 r. jako niemieckie więzienie. Został zamknięty 31 marca 2018 r., w ramach reformy więziennictwa. Jej celem było zlikwidowanie małych i wysłużonych jednostek, a w dalszej perspektywie racjonalizowanie wydatków. Wtedy 116 pracowników, zatrudnionych przy ulicy Sądowej miało znaleźć zatrudnienie w ościennych placówkach, a 200 osadzonych przewieziono do cel w całej Polsce. Teraz są plany, by go generalnie wyremontować za pieniądze z budżetu państwa. Pisała o tym szczegółowo w marcu br. nasza redakcyjna koleżanka Marzena Piechowicz – Gruda: „Po remoncie będzie dodatkową przestrzenią dla Sądu Rejonowego w Zabrzu, a także dla archiwum sądów okręgu gliwickiego. Co ważne, budynek podlega ochronie konserwatora miejskiego i wojewódzkiego, więc z tego powodu remont nie będzie ingerował w oryginalny wygląd. Z zewnątrz ma informować o swojej ponad stuletniej historii, we wewnątrz będzie nowoczesny i wygodny”.

Podpis pod foto Plakat spektaklu „Stosunki prawne”, które będzie wystawione 15 i 16 maja w dawnym areszcie śledczym. Foto z www.teatrzabrze.pl/ Paweł Janicki