Starcie pokoleń na wielkim ekranie

Komedia rodzinna z Robertem De Niro w roli głównej oraz film animowany o smokach, to kolejne premiery w zabrzańskim Planet Cinema, mieszczącym się w Centrum Handlowym Platan.

Już w najbliższy piątek, 23 lipca, premiera komedii „Wojna z dziadkiem. -Peter jest w siódmym niebie, kiedy dowiaduje się, że jego ukochany dziadek Ed (w tej roli Robert De Niro) zamieszka razem z nim w domu. Radość chłopca nie trwa długo, bo okazuje się, że starszy pan zajmie jego pokój, a on sam będzie musiał przenieść się na poddasze. Peter bardzo kocha dziadka, ale jeszcze bardziej pragnie odzyskać swój kącik. Nie mając wyboru, wypowiada seniorowi wojnę! Z pomocą przyjaciół wymyśla coraz bardziej przewrotne, podstępne i totalnie zwariowane pomysły, aby osiągnąć swój cel. Jednak dziadek okazuje się godnym przeciwnikiem. Zamiast poddać się, próbuje wyrównać rachunki, w czym pomagają mu stary druh Jerry (Christopher Walken) oraz gotowa na wszystko Diane (Jane Seymour). Kiedyś Ed i wnuczek byli świetnymi kumplami, dziś wstąpili na wojenna ścieżkę. Kto okaże się zwycięzcą w tym zaciętym starciu pokoleń?- czytamy w kinowych zapowiedziach.

Dla młodszych widzów, również premierowo, wyświetlony zostanie film animowany pt. „Kraina smoków”. – Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna przystań wszystkich smoków jest zagrożona najazdem ludzi. Wiele wskazuje na to, że zażegnany przed wiekami konflikt między ludźmi i smokami może rozgorzeć na nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung, wiedziony wiarą w legendę o smoczym raju, postanawia wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że to właśnie tam wszystkie smoki będą już na zawsze bezpieczne. Bez zgody Smoczych Mędrców wymyka się z Doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata. Po drodze dołącza do nich pewien chłopiec, który uważa się za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory smoki oglądał tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki podąża pewna niebezpieczna istota, która na rozkaz ludzi o mrocznych sercach, ma pokrzyżować ich plany. Smok, chłopiec i skrzat to jednak niezwykłe trio, a ich odwaga, spryt i poczucie humoru, okażą się bardzo skuteczną bronią – czytamy w zapowiedziach.

–