Stand-up! Grzegorz Dolniak w MOK

Będzie śmiesznie w najbliższy piątek, 18 czerwca, w zabrzańskim MOK. Z najnowszy programem przyjeżdża Grzegorz Dolniak, opowie jak żyć spokojnie i być wypoczętym człowiekiem.

-Grzegorz akurat nie ma pojęcia jak to zrobić, dlatego właśnie się wypowie. Z charakterystyczną sceniczną ekspresją i obserwacjami punktującymi absurdy dnia codziennego zdemaskuje przeszkody stojące na drodze do prawdziwego spokoju ducha. Zabierze Was w podróż po meandrach niełatwej sztuki relaksu, w której jak zawsze zobaczycie swoje odbicie – czytamy w zapowiedziach.

MOK przypomina, że w związku z trwającym stanem epidemii impreza odbywa się w reżimie sanitarnym. Prosi o zapoznanie się z Regulaminem organizacji wydarzeń w MOK TUTAJ oraz wytycznymi GIS (www.gis.gov.pl). W czasie wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust, nosa oraz do zachowania dystansu społecznego, a przed wejściem na teren wydarzenia do dezynfekcji rąk. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej służące do zakrywania ust i nosa. Kupując bilet uczestnik akceptuje klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych podanych przy zakupie biletów.

Bilety: od 45 zł/os. (dostępne w serwisie KupBilecik oraz Biletyna). Miejsca nienumerowane.