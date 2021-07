W sobotę koncert w Strefie Carnall

-To będzie nastrojowy weekend w Sztolni Królowa Luiza. Helaine Vis zabierze Was w świat swoich wspomnień oraz refleksji i uraczy delikatnym głosem, który idealnie uzupełnia gitara, w pełnym spektrum brzmień. Brzmi, jak świetny akompaniament do historycznych, pokopalnianych przestrzeni Strefy Carnall – napisała artystka na swoim Facebooku.

To już kolejny koncert, w ramach Carnall Festival, który od początku wakacji organizowany jest w zrewitalizowanej strefie Carnall, czyli naziemnej części Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. -Bądźcie z nami i posłuchajcie jak muzyka wypełnia poprzemysłową przestrzeń. Co ważne, wstęp jest wolny! – zachęcają organizatorzy, pracownicy Muzeum Górnictwa Węglowego. Początek koncertu o godz. 20.00.

Kim jest Helaine Vis? To 24-letnia wokalistka, autorka tekstów i muzyki. – Jej twórczość opiera się na czterech filarach – szczerych tekstach, charakterystycznym głosie, emocjach i prostej muzyce. Takie połączenie serwowała słuchaczom, wraz z gitarzystą Grzegorzem Skoczylasem, przez pierwsze lata działalności muzycznej, publikując swoje utwory na Youtubie, później grając koncerty pod skrzydłami agencji muzycznej Borówka Music. W 2 lata odwiedzili ze swoją muzyką ponad 40 miejscowości grając łącznie ponad 70 koncertów – czytamy w opisie, zamieszczonym na stronie internetowej Helaine Vis.