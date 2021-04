Lekarka Yael Adler, w swojej książce „Jak się nie wstydzić”, bez skrępowania, z humorem i wyrozumiałością opowiada o strefach tabu i tematach tabu ludzkiego ciała. Jej książka ma wyjaśnić prawie wszystko, co nas kłopocze i zawstydza.

-Pierdzenie, bekanie, pocenie się, kłopotliwe dźwięki, wydzieliny i zapachy naszego ciała, odbyty, pochwy i ich wstydliwe dolegliwości, grzybice, nietrzymanie moczu i zaburzenia erekcji – te wszystkie tematy tabu stały się głównymi bohaterami brawurowej książki Yael Adle pt. „Jak się nie wstydzić” – czytamy w notatce przygotowanej przez wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Autorka Yael Adler jest lekarzem dermatologiem, zajmuje się chorobami skóry i wenerycznymi. Brała udział w badaniach klinicznych, a obecnie prowadzi własną praktykę w Berlinie. Jej talent do jasnego i interesującego przekazywania skomplikowanych treści medycznych sprawił, że stała się cenionym ekspertem w mediach i autorką bestsellerowych książek poświęconych medycynie. O swojej książce napisała: „Tabu to dla mnie chleb powszedni. W mojej praktyce nieustannie spotykam ludzi, którzy źle czują się ze swoim ciałem, od dawna skrycie cierpią, wstydzą się i milczą. Jednak kto zdobędzie się na odwagę, by poruszyć tematy ze sfery tabu, odbiera im władzę nad sobą. Ta książka ma do tego zachęcić. Chcę pomóc moim czytelniczkom i czytelnikom zrozumieć, co dzieje się z ich ciałem. Mam nadzieję, że po skończeniu tej lektury będziecie Państwo wiedzieć, iż nie jesteście sami! Nie ma takiego krępującego cierpienia, z którym nie zmagaliby się też inni ludzie” .

Książki dla Czytelników Nowin

Dla naszych czytelników mamy egzemplarze książek, podarowanych przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka. Jak je otrzymać? Czytajcie w drukowanych Nowinach.