Shirley Valentine pod ziemią

- Spektakl w wykonaniu genialnej aktorki, z wykorzystaniem dopieszczonej scenografii, perfekcyjne odwzorowanej angielskiej kuchni oraz greckiej plaży i zapach sadzonego z kartoflami, gwarantują wspaniałą zabawę – tak zapowiadane jest przedstawienie pt. „Shirley Valentine”.

W humorystyczny sposób opowiada historię kury domowej, która zajmując się domem i gotując mężowi sadzone z kartoflami zapomniała o własnych marzeniach. Jedyną jej powierniczką jest kuchenna ściana, z którą rozmawia. Pewnego dnia dostaje od przyjaciółki zaproszenie na dwutygodniowy urlop do Grecji. Propozycja wydaje się abstrakcyjna i niemożliwa do zrealizowania. Czy uda jej się wyjechać? Co na to mąż? Czy wyjazd spełni jej marzenia? Czy będzie chciała wracać? – czytamy w zapowiedziach. W tytułową bohaterkę wciela się Anna Kadulska, wybitna śląska aktorka, związana przez wiele lat z Teatrem Śląskim w Katowicach, zdobywczyni wielu nagród teatralnych.

Przedstawienie zaplanowano na 14 lutego, 320 metrów pod ziemią, w Kopalni Guido. Bilety są w cenie 69 złotych. Można je kupić w kasach oraz przez stronę internatową www.kopalniaguido.pl