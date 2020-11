Rozbrykane historie o warzywach

- Książka, dzięki której Twoje dziecko już nigdy nie powie, że nie lubi warzyw! – tak Wydawnictwo Znak zapowiada swoją nowość, książkę dla dzieci pt. „Wybryki papryki i inne historie o warzywach”, autorstwa Anny Ficner-Ogonowskiej.

To zabawne wierszyki o jarzynach, tych znanych i mniej znanych. – Dowiedzcie się, w kim podkochują się rzodkiewki. Powygłupiajcie się z pomidorami. Sprawdźcie, ile ziarenek groszku mieści się w jednym strączku. Ta książka to sentymentalny powrót do dzieciństwa Anny Ficner-Ogonowskiej, autorki bestsellerowych powieści obyczajowych. Gdy była dzieckiem, uwielbiała chodzić z mamą za rękę po targach, wśród straganów. Wdychała zapachy polskich warzyw, poznawała ich kształty, słuchała sprzedawców, którzy podpowiadali kulinarne techniki przyrządzania buraków, ziemniaków i cukinii. Teraz, gdy sama jest mamą, zauroczona wierszem „Na straganie” Jana Brzechwy stworzyła jego nowoczesną wersję, by nawet najmłodsi czytelnicy dowiedzieli się, że w dzisiejszych czasach nasze polskie warzywa spotykają się w jednym koszu z zamorskimi, dalekimi przyjaciółmi – takimi jak batat. I mimo różnic w smaku, wielkości czy kształcie każde jest równie dobre – jak papryka żółta, czerwona i zielona – czytamy w zapowiedziach.

- Marzę, by Wybryki papryki uprzyjemniały wspólne chwile dzieci z rodzicami. Pomagały tłumaczyć świat. Łączyły zabawę z nauką. Budziły dziecięcą ciekawość, nie tylko jeśli chodzi o nowe smaki – napisała autorka Anna Ficner-Ogonowska, na okładce książki. To jej pierwsza propozycja dla dzieci. Dla dorosłych stworzyła m.in. takie powieści jak: „Alibi na szczęście”, „Krok do szczęścia”, „Zgoda na szczęście”, „Czas pokaże”, „Okruch” oraz „Jeśli zatęsknię”. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Córka, matka, żona. Mieszka w Warszawie.