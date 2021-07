Henry No Hurry da koncert już w najbliższą sobotę, 31 lipca, w ramach Carnall Festival. Początek o godz. 20:00. Wstęp bezpłatny.

- To osobliwy one man show Wawrzyńca Jana Dąbrowskiego, podczas którego oprócz kompozycji rockowo-folkowej, uraczy Was także swoimi niepowtarzalnymi anegdotami i nietuzinkowym filozofowaniem – zapowiadają organizatorzy z Muzeum Górnictwa Węglowego.