Profesor GOZ w Teatrze Nowym

Uczestników projektu „Lato z Teatrem”, czyli dzieci i młodzież z Zabrza, odwiedził profesor GOZ, główny bohater kampanii społecznej „Kraina GOZ”. Kim jest prof. GOZ i co ma wspólnego z zabrzańskim teatrem? Oto relacje nastolatków, uczestników „Lata z Teatrem”, z grupy dziennikarskiej.

Krótki żywot przedmiotów

Wszyscy uczestnicy półkolonii pojawili się przed budynkiem Teatru przed godziną 9.00. Na wejściu opiekunowie zmierzyli nam, jak zwykle, temperaturę termometrem bezdotykowym. Następnie zdezynfekowaliśmy ręce i udaliśmy się na widownię. Tam usiedliśmy co drugie miejsce – według przepisów covidowych – i czekaliśmy na wysłuchanie podcastów prof. GOZ-a. Dzisiejszy podcast dotyczył krótkiej żywotności produktów oraz ich planowanej awaryjności. Obecnie praktycznie wszystkie przedmioty mają planowany krótki okres, w którym działają poprawnie, a następnie się psują. Najczęściej nie opłaca się ich naprawiać, więc finalnie ludzie kupują nowe rzeczy, wykorzystując kolejne surowce, które NIE SĄ nieskończone.

W tak zwanym międzyczasie zostały wydane dwa numery naszej teatralnej gazetki – jeden zaległy ze środy i dzisiejszy. Grupa dziennikarska przygląda się temu, co robią inne grupy i pisze artykuły do gazetki, a następnie wydaje ją. Wszyscy odwiedzający Teatr Nowy mogą wziąć sobie taki egzemplarz, ale rozchodzą się one, jak ciepłe bułeczki, więc warto się spieszyć!

Po wysłuchaniu podcastu przyjechał do nas profesor GOZ, który nagrywa te słuchowiska. Przywitaliśmy go oklaskami i głośnymi okrzykami. Mieliśmy okazję porozmawiać z nim grupowo, zadać kilka pytań i podebatować na tematy poruszane w podcastach. Następnie wszyscy rozeszli się do swoich miejsc pracy, a grupa aktorska została, aby móc dłużej porozmawiać z profesorem. Po około 20 minutach profesor GOZ przyszedł do grupy dziennikarskiej. Mieliśmy okazję zadać mu wiele pytań, na które skrupulatnie odpowiadał. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, np. skąd wzięła się nazwa GOZ, co profesor sądzi o terminie „ekologia” i o energii jądrowej oraz co nieco o przyszłości Ziemi. Profesor poprosił nas również o to, o czym chcielibyśmy usłyszeć w przyszłych podcastach.

Dowiedzieliśmy się, że nazwa „GOZ” pochodzi od Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, czyli gospodarowania zasobami w sposób odpowiedzialny i ponownym ich wykorzystaniem. Kolejną rzeczą, o której się dowiedzieliśmy to stanowisko profesora w kwestii energii jądrowej. Uważa on, że ten rodzaj pozyskiwania energii jest potrzebny i bezpieczny. Daje on duże ilości energii i jest niskoemisyjny, praktycznie nie wytwarza dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Po wizycie w naszym biurze i kilku zdjęciach pamiątkowych profesor udał się do innych grup. Tam również odpowiadał na pytania i rozmawiał z innymi uczestnikami. Podsumowując dzisiejszy dzień – był bardzo udany. Wszyscy cieszyli się, że mogli spotkać profesora GOZ-a, który zwraca uwagę na problemy klimatyczne i promuje ekologiczne życie. Ciekawym urozmaiceniem była możliwość zadania pytań profesorowi i porozmawianie z Nim.

Autorka: Aleksandra Straż, 13 lat

Podpis pod foto: grupa dziennikarska „Lata z Teatrem” i Tomasz Olejnik, aktor wcielający się w postać prof. GOZ. Foto Paweł JAnicki

Lawina pytań do profesora

Dziś …kolejny dzień przygotowań do przedstawienia w wykonaniu wszystkich grup. Jednak dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym. To właśnie dziś gościliśmy znanego nam tylko z „głośników” profesora GOZ-a. Na początku wysłuchaliśmy wykładów profesora, jeszcze przez głośnik, a następnie, ku zaskoczeniu publiczności wszedł na salę ów profesor GOZ we własnej osobie. W końcu zobaczyliśmy jak wygląda ta enigmatyczna dla nas postać. Gdy rozpoczął swój podcast na żywo, od razu został „przytłoczony” przez tłum pytań ciekawskich uczestników. Gdy profesor odwiedził naszą „redakcję”, pytań związanych z ekologią było również mnóstwo. Przynajmniej teraz wiemy czy profesor GOZ gra w Minecrafta, albo czy umie układać kostkę rubika. Poza pytaniami o prywatne życie profesora, padły pytania o ochronie środowiska. Przykładowe pytanie to: Jak rozumie pan termin „ekologia”? Profesor GOZ odpowiedział że, nie przepada za tym określeniem i rozmowa przeszła na tematy oszustw w przemyśle spożywczym, głównie zagadnienia: czy i jak ludzie pozbywają się poczucia winy. Innym pytaniem, które dzisiaj padło to: Jakie źródła energii powinniśmy wyeliminować, a jakie wdrożyć w Polsce? I tak z rozmowy na temat źródeł zielonej energii, sprawnie przeszliśmy do katastrofy w Czarnobylu i Fukuszimie. Profesor GOZ potrafił sprawnie przejść z jednego tematu do drugiego, przez co, z jego wykładu wynieśliśmy wiele przydatnych informacji. W pewnym momencie rozwiązaliśmy największą zagadkę, która nękała nas od kilku dni. Co, tak na prawdę oznacza pseudonim profesora. Rozwiązanie było proste: Gospodarz Obiegu Zamkniętego, w skrócie GOZ. Na zakończenie padło kilka pytań z gatunku: Czy na świecie żyją jeszcze odpowiedzialni ludzie, którzy mogą zadbać o naszą planetę? W taki właśnie sposób zwykłe odpowiedzi zamieniały się w kolejne mini podcasty, zawierające wiele przydatnych informacji. Niestety profesor GOZ posiadał ograniczoną ilość czasu dla każdej z grup i musiał nas opuścić, gdyż mamy tylko jednego profesora, a szkoda, bo nasza planeta potrzebuje więcej takich ludzi.

Autor: Borys Rogowski, lat 14

Podpis pod foto: Odwiedziny i rozmowy w grupach. Foto Borys Rogowski

Segregowanie śmieci i sklepowe reklamówki

Spotkanie z profesorem GOZ-em rozpoczęło się od opowiadania o różnych ciekawych rzeczach, np. o segregowaniu śmieci, reklamówkach sklepowych itp. Profesor GOZ, odpowiadał na pytania, które mu zadawano, w wyniku czego wszystkich zainteresował omawianymi zagadnieniami. Potem każdy uczestnik poszedł do swojej grupy, a Pan profesor odwiedzał każdą grupę po kolei. W grupie dziennikarsko-promocyjnej, rozmawiano m.in. o środowisku, ogólnie o ekologii. W grupie panowała ,,burza mózgów”, dlatego profesor odpowiadał na najróżniejsze pytania, m.in. na pytania dotyczące jego podcastów, kończąc na pytaniach, które lekko wybiegały poza sferę zawodową…Profesor odpowiadał na pytania grupy, bardzo ciekawie, w wyniku czego panowała bardzo przyjemna atmosfera. Po wszystkich pytaniach, profesor żegnając się, opuścił salę i poszedł do kolejnych grup.

Autorka: Alicja Kozioł, lat 14

Projekt „Kraina GOZ

- Projekt „Kraina GOZ” organizowany jest przez Fortum, europejską firmę energetyczną, która w 2018 r. wybudowała w Zabrzu nowoczesną elektrociepłownię. Kampania ma zachęcać Polaków do zmiany nawyków w zgodzie z zasadami GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) – czytamy w materiałach prasowych, przesłanych nam przez Fortum.

– Kraina GOZ powstała z potrzeby serca, aby powiedzieć o problemach, które prawdziwe są i powoli zaczynają już nas wszystkich przytłaczać. Ale cały czas jest nadzieja. Największa właśnie w młodym pokoleniu – dzieci nie mają jeszcze nawyków, które dorosłym tak trudno zmienić i przede wszystkim wierzą w swoją sprawczość. Myślę, że młodzi aktorzy z Teatru Nowego w Zabrzu mają duże szanse, żeby interesująco opowiedzieć o tym czym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego i jak wdrażać jej zasady w praktyce. Z niecierpliwością czekam na spektakl, który przygotowują – mówi Tomasz Olejnik, aktor wcielający się w postać prof. GOZ.

Podpis pod foto: W teatrze podczas spotkania. Foto Paweł Janicki

Postać prof. GOZ współtworzy Magdalena Jarząbek, odpowiedzialna za część kreatywną kampanii. – Prof. GOZ ma przede wszystkim wzmacniać nasze poczucie, że w życiu to, co robimy, wpływa na otaczający nas świat. Przekonuje, że aby uczynić świat lepszym, wystarczy, abyśmy postarali się żyć mądrzej. Ostatecznie każdy z nas może dla siebie i swojej społeczności stać się „profesorem” czy „profesorką” GOZ i zacząć zmieniać rzeczywistość. Takimi „profesorami” i „profesorkami” GOZ stały się dzieci uczestniczące w projekcie „Lato z Teatrem” – do zmian w duchu Gospodarki Obiegu Zamkniętego spróbują przekonać mieszkańców Zabrza prezentując główne myśli tej koncepcji w formie spektaklu. To niezwykle kreatywne i wierzę, że także skuteczne podejście do tematu – dodaje Magdalena Jarząbek.

Merytoryczne przygotowanie do spektaklu dzieci otrzymały w ramach lekcji na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dostępnych bezpłatnie na platformie edukacyjnej GOZedu, stanowiącej jeden z elementów kampanii „Kraina GOZ”. Spotkanie z prowadzącym lekcje prof. GOZ ma ułatwić młodym aktorom przygotowania do występu.

Spektakl „Eko-duszek” tworzony przez dzieci w ramach „Lata z Teatrem”, na bazie materiałów publikowanych w kampanii Kraina GOZ odbędzie się 11 lipca w Teatrze Nowym w Zabrzu. Spektakl będzie transmitowany na stronie internetowej i kanałach Teatru Nowego w Zabrzu w mediach społecznościowych.