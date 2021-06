Premiery na wielkim ekranie

Sypnęło premierami w kinach. Zabrzańskie Planet Cinema, mieszczące się Centrum Handlowym Platan, zaprasza m.in. na polski komediodramat „Śniegu nigdy już nie będzie”, amerykański „Godzilla vs Kong” oraz familijny „Skąd się biorą sny”.

Ci widzowie, którzy cenią filmy Małgorzaty Szumowskiej, mogą teraz na wielkim ekranie obejrzeć jej najnowszy komediodramat pt. „Śniegu nigdy już nie będzie”. Akcja dzieje się w bogatym osiedlu, na przedmieściach. Pewnego poranka pojawia się atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od „gorszego” świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich.

W Planet Cinema Zabrze do obejrzenia jest także „Godzilla vs Kong”. Kong i jego obrońcy podejmują niebezpieczną wyprawę, by odnaleźć dom kolosa. Towarzyszy im Jia, młoda sierota, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna zażyłość. Na drodze ekspedycji staje wściekła Godzilla, siejąc zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie tych dwóch tytanów, zaaranżowane przez pozostające w ukryciu siły, jest zaledwie początkiem tajemnicy, której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi.

W repertuarze jest też film familijny „Skąd się biorą sny”. Życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją przyrodnią siostrę. Przypadkowo odkrywa niesamowitą krainę, w której powstają sny. Poznaje tam zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej przyjaciółmi i uczą ją tajników swojej pracy. Mini planuje stworzyć dla siostry sen, który wystraszy ją raz na zawsze. Niestety sytuacja wymyka się spod kontroli. Minna wkracza do zaprojektowanego przez siebie świata snów, aby ruszyć siostrze na ratunek. Ta przygoda przejdzie wszystkie najśmielsze wyobrażenia!