Premiery w Planet Cinema

Kolejne premiery filmowe czekają na widzów w zabrzańskim Planet Cinema, mieszczącym się Centrum Handlowym Platan. Dla dorosłych „Czarna wdowa”, dla nastolatków „Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów”, a dla dzieci „Elfinki”.

-Już w najbliższy piątek zapraszamy do Planet Cinema Zabrze na film akcji „Czarna Wdowa”. W wyniku niebezpiecznego spisku i podejrzanych powiązań sprzed czasów drużyny Avengers, Natasha Romanoff aka Czarna Wdowa musi skonfrontować się z mrocznymi echami swojej przeszłości. Bohaterka stawia czoła groźnemu, potężnemu przeciwnikowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć – zachęcają pracownicy Planet Cinema

Dla młodszych widzów jest film familijny / fantasy pt. „Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów”. -Ośmioletnia Alicja (Keira Chansa) i jej psotny brat Piotruś (Jordan A. Nash) spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Zachęcani przez rodziców – Jacka i Rose (David Oyelowo i Angelina Jolie) dają upust wyobraźni – organizując herbaciane przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygody na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprzedać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą norę, a Piotruś wkroczy do świata fantazji jako nieustraszony przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, odmieni losy rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze – czytamy w opisach filmów.

Dla tych najmłodszych jest przedpremiera filmu animowanego pt. „Elfinki”. – Przez ponad 200 lat Elfinki żyły pod ziemią, ukrywając się przed ludźmi. Ale pewnego dnia elfinka Elfie, nie mogła już dłużej znieść ciasnoty i braku światła dziennego. Wraz z dwoma towarzyszami wyszła na powierzchnię ziemi w poszukiwaniu czegoś nowego. Tam spotka ich wiele zabawnych przygód oraz nawiążą przyjaźń z wyjątkową osobą – cukiernikiem Theo. To wszystko przypomni Elfinkom o ich prawdziwym celu w życiu: pomaganiu innym – czytamy w filmowych zapowiedziach.