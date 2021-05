To pytanie zadają sobie ci, którzy myślą o ciekawym i aktywnym wypoczynku. Jak zaplanować udany wyjazd? Sto propozycji ma Katarzyna Węgrzyn, która zabiera czytelników w podróż po niezwykłych i nieznanych miejscach w każdym z 16 województw. I co ważne, w swoim przewodniku zachwyca się atrakcją w Zabrzu, czyli Zabytkową Kopalnią „Guido”.

Jeśli marzycie o odwiedzeniu niezwykłych miejsc, inspiracją będzie jej przewodnik pt. „Gdzie w Polsce na weekend” , wydany przez ZNAK (właśnie trafił do księgarń). Zawiera on 100 gotowych pomysłów na udany wyjazd, opisuje 100 ciekawych miejsc w Polsce, pogrupowanych tak, by niczego nie przegapić. Są w nim informacje, gdzie można przyjechać z psem, a które trasy da się przejść z wózkiem dziecięcym. Te wskazówki pozwolą idealnie dopasować cel podróży do oczekiwań, oszczędzając rozczarowań i frustracji.

- Nawet jeśli zdecydujecie się ruszyć na weekend w drugą część Polski dopiero w piątek rano, ta książka pomoże Wam odpowiednio zaplanować wyjazd. I na pewno nie pozwoli się nudzić! Czy wiecie, że w polskich górach znajduje się prawdziwe podziemne miasto? Słyszeliście o miejscu na Mazurach, gdzie być może ukryto Bursztynową Komnatę? Obiło się Wam o uszy, że w Polsce była kiedyś kopalnia uranu, który w wielkiej tajemnicy wydobywano i wysyłano do ZSRR? Wiecie, że nad morzem można zwiedzić podziemne bunkry, z których miał być dowodzony atak na Europę Zachodnią? Czy znacie pewną spektakularną trasę, biegnącą w szczelinach między skałami? Czy zwiedzaliście twierdzę Srebrna Góra? To unikat na skalę światową! – zachęca Wydawnictwo Znak.

Ten przewodnik ma podpowiadać czytelnikom, gdzie wybrać się na jednodniowe, weekendowe lub dłuższe urlopowe wyjazdy. Są m.in. informacje o kosztach zwiedzania, wskazówki dojazdu lub dojścia do danej atrakcji, odległości od większych miast. Całość podzielona jest tematycznie, podobne do siebie atrakcje występują jedna po drugiej, choć czasem znajdują się w innych województwach. Są rozdziały: parki narodowe, zamki, ruiny zamków, parki rozrywki, klimatyczne miasteczka, niezwykłe miejsca, nietypowe muzea, militaria oraz rozdział o kopalniach. W tym ostatnim i opisana jest nasza, zabrzańska Kopalnia „Guido”. Autorka pod koniec opisu tak komplementowała obiekt: „Jest to dla mnie jedna z najciekawszych atrakcji w kraju, bez wahania polecam ją każdej osobie jako miejsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Jestem pewna, że w najbliższych latach stanie się turystyczną wizytówką Polski” Katarzyna Węgrzyn jest autorką bloga: gdziewpolscenaweekend.pl - Fascynuje mnie Polska. Od lat robiłam mnóstwo notatek na temat różnych ciekawych miejsc w Polsce, które chciałabym odwiedzić i które pokazywałam na swoim blogu i Instagramie. To zarówno parki rozrywki, znane zamki i wielkie aglomeracje, jak i jaskinie, lochy, piękne formacje skalne czy małe miasteczka. Chciałabym zarazić Was podróżowaniem po Polsce i poznawaniem jej zakątków – równie pięknych, niezwykłych i zaskakujących jak cuda natury i architektury, które jeździmy podziwiać do innych krajów. Ta książka zawiera pomysły i ciekawostki dotyczące atrakcji w każdym województwie w Polsce. Dzięki poglądowym mapom pogrupowane i opracowane są tak, by przypadkiem nie przegapić wartych zobaczenia, a leżących koło siebie miejsc. (…) Mam nadzieję, że dzięki temu, co tu znajdziecie, wybierzecie się w podróż po naszym kraju, z której wrócicie odmienieni – napisała autorka Katarzyna Węgrzyn na okładce swojego przewodnika.