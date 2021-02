Podziemna trasa znów czynna!

- W najbliższą sobotę, 6 lutego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu uruchomi ponownie jedną ze swoich podziemnych tras. Jako pierwsza wraca Podziemna Trasa Rodzinna w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Zapraszamy do odbycia fascynującej podróży w samym sercu Śląska – informują pracownicy MGW.

- W związku z decyzją rządu od 1 lutego działalność mogły wznowić galerie handlowe, galerie sztuki i muzea. Po tygodniach zawieszenia działalności Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu już w najbliższą sobotę, 6 lutego., uruchamia dla zwiedzających jedną ze swoich tras w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu – Podziemną Trasę Rodzinną – czytamy w informacji prasowej MGW.

Co czeka na turystów pod ziemią? Na początek Trasa Rodzinna skierowana przede wszystkim do tych najmłodszych. To oferta łącząca edukację i zabawę z aktywnym zwiedzaniem kopalni. W programie wędrówka podziemnym labiryntem górniczych korytarzy, podczas której dzieci i ich rodzice poznają niesamowity świat śląskich legend tropiąc ślady Skarbnika, obserwują pracę czynnych maszyn górniczych (w tym spotkanie z 22-tonowym gigantem), wspólnie rozwiązują przygotowane na trasie zadania, a dzięki atrakcyjnym pokazom multimedialnym zdobywają i poszerzają swoją wiedzę. Finałem zwiedzania jest przejazd kolejką górniczą Karlik. Zwiedzanie będzie możliwe w małych grupach do 10 osób. Istnieje również możliwość wykupienia indywidualnej wycieczki rodzinnej. - Zrobiliśmy wszystko, aby zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie naszych gości, stosując się do wszystkich wytycznych. Jestem pewny, że każdy miło i rodzinnie spędzi tutaj czas. Nasze podziemia to naprawdę miejsce warte odkrycia! – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego.

Rezerwacji biletu można dokonać telefonicznie pod nr telefonu (32) 271 40 77 oraz online pod adresem https://bilety.kopalniaguido.pl. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty znajdują się na stronie sztolnialuiza.pl.