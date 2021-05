Planet Cinema znów otwarte!

Kinomani marzyli o tej chwili. Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią, wreszcie otwarto kina. Zabrzańskie Planet Cinema, mieszczące się Centrum Handlowym Platan, zaprasza na seanse. Do obejrzenia same premiery!

Premierowo, film akcji z elementami fantasy „Mortal Kombat”. Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów nasłał na niego swojego najlepszego wojownika. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole opuszcza dom. Wkrótce trafia do świątyni Lorda Raidena, tam trenuje z doświadczonymi wojownikami. Wspólnie staną do walki z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat.

Kolejną premierą jest kryminał „Nocny konwój”, adaptacja powieści Hugo Borisa. To o policjantach, którzy na co dzień stawiają czoła przestępstwom i przemocy paryskich ulic. Pewnej nocy otrzymują nietypowe zadanie – mają eskortować nielegalnego imigranta na lotnisko, skąd zostanie deportowany do swojej ojczyzny. Po drodze odkrywają, że więzień zostanie poddany karze śmierci po powrocie do swojego kraju. Moralny dylemat sprawia, że zaczynają kwestionować swoją misję.

Trzecią premierą jest komedia „Cruella”. Film opowiada o buntowniczych początkach jednego z najbardziej znanych i modnych kinowych złoczyńców, legendarnej Cruelli de Mon. Akcja „Cruelli” rozgrywa się w Londynie w latach 70. w trakcie punkrockowej rewolucji, opowiada historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom.

Polską premierą jest komedia romantyczna „Druga połowa”. Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowo poznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko – kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu – Jarosława Kota – który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki.

Z okazji Dnia Dziecka, dokładnie we wtorek 1 czerwca, przedpremiera filmu familijnego „Skąd się biorą sny”. Życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją przyrodnią siostrę. Przypadkowo odkrywa niesamowitą krainę, w której powstają sny. Poznaje tam zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej przyjaciółmi i uczą ją tajników swojej pracy. Mini planuje stworzyć dla siostry sen, który wystraszy ją raz na zawsze. Niestety sytuacja wymyka się spod kontroli. Minna wkracza do zaprojektowanego przez siebie świata snów, aby ruszyć siostrze na ratunek. Ta przygoda przejdzie wszystkie najśmielsze wyobrażenia!