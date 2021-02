Planet Cinema otwiera się na weekend

- Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że nasze kino wznowi swoją działalność, ale na razie tylko na weekend walentynkowy od 12.02.20201 do 14.02.2021. Zapraszamy- informują pracownicy Planet Cinema, mieszczącego się w Centrum Handlowym Platan.

Na ich internetowej stronie www.planetcinema.pl/zabrze jest już repertuar na trzy weekendowe dni. Są propozycje dla dzieci i dorosłych.

Jedną z nich jest film z Mickiem Jaggerem. To „Obraz pożądania”. Jagger gra rolę ekscentrycznego milionera Cassidy, który niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma wobec niego pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice (Elizabeth Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania się. Podczas obiadu Cassidy składa Jamesowi propozycję nie do odrzucenia. Chce, by ukradł dla niego wyjątkowy obraz, którego obsesyjnie pragnie, obiecując mu w zamian sławę i karierę. James przyjmuje zlecenie nie wiedząc, że wpada w niebezpieczną pułapkę chciwości, ambicji i kłamstw, pociągając za sobą niczego nieświadomą Berenice. Oboje odkryją prawdę, której nigdy nie chcieliby znać.