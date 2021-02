Nowy zaprasza na Hotelowe manewry i Śmiech wzbroniony

Bilety na przedstawienia zabrzańskiego teatru rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Już na początku tygodnia nie było wolnych miejsc na cztery spektakle grane w ostatnich dniach lutego. Dostępne są na przedstawienia grane w marcu.

Śmiech wzbroniony

W przyszłym tygodniu, w czwartek i piątek, 4 i 5 marca, wystawią komedię „Śmiech wzbroniony”. To jest równanie z trzema niewiadomymi! Szalony trójkąt zależności: Ona, On i Ona. W tych rolach: Joanna Romaniak, Dagmara Noszczyk i Zbigniew Stryj. – Obraz rzeczywistości zmienia się jak w kalejdoskopie, romanse i namiętności w tym przedstawieniu to jak domek z kart. Kto odważy się wyjąć kartę z tej kruchej budowli? Kto przerwie tę spiralę szalonych zdarzeń? Komedia Miro Gavrana to zaskakująca opowieść, pełna nagłych zwrotów akcji, spotkań na granicy zdrowego rozsądku i humoru, który czasem gorzko smakuje. Śmiech wzbroniony?! Wolno się śmiać, nawet głośno, ale na własne ryzyko – czytamy w teatralnych zapowiedziach. Komedia „Śmiech wzbroniony” uhonorowana została nagrodą Marina Držića, przyznawaną przez Chorwackie Ministerstwo Kultury. Premiera tej sztuki odbyła się w Zagrzebiu w 2004 roku. Przetłumaczona została na kilka języków m.in.: angielski, rosyjski, słowacki, francuski, czeski i polski. W repertuarze Teatru Nowego jest od kwietnia 2018 roku.

Hotelowe manewry

Na weekend, w sobotę i niedzielę, 6 i 7 marca, zaplanowana jest farsa „Hotelowe manewry”, w reżyserii mistrza tego gatunku Marcina Sławińskiego. Akcja dzieje się w 1942 roku, w wielogwiazdkowym hotelu Palm Beach Royale, gdzie ma odbyć się uroczysty koncert dla wyjeżdżających na front żołnierzy. – Jak się okazuje w koncercie mają wystąpić dwie nienawidzące się artystki i żadna z nich nie wie, że wystąpi ta druga. Pech sprawił, że dyrektor hotelu musi je umieścić w jednym apartamencie, w przeciwległych pokojach. Wszyscy wiedzą, że jeśli się spotkają na pewno dojdzie do katastrofy. Dyrektor hotelu stara się, aby do tego nie doszło, co przysparza mu wielu zmartwień, a widzom wielu powodów do śmiechu – czytamy w zapowiedziach Teatru Nowego.

Maseczki, dezynfekcja i oświadczenie

Ale przypominamy, że w związku z panującą epidemią i zaleceniami sanitarnymi, widzowie na sali muszą mieć zasłonięty nos i usta. Przed wejściem trzeba zdezynfekować dłonie, a przy okazywaniu biletu wstępu mieć wypełnione oświadczenie uczestnika organizowanej imprezy, które otrzymuje się wraz z biletem (w formularzu oświadczają m.in., że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym). Bilety na przedstawienia są do kupienia w kasie teatru. Można zarezerwować je telefonicznie, pod numerem tel. 609 621 460 lub 723 331 007.

