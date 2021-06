Noc grozy w Multikinie

- Gotowi na nieco strachu przed wakacjami? Chociaż „nieco” to mało powiedziane – seria „Obecność” jest potwornie przerażająca! Tylko widzowie ze stalowymi nerwami przetrwają bez szwanku ten nocny maraton filmowy w Multikinie, który zaplanowano na jutro, piątek 11 czerwca- zachęcają pracownicy Multikina.

W repertuarze trzy części „Obecności”. -Pierwszy film, który zapoczątkował najsłynniejsze uniwersum kinowego strachu, położył podwaliny pod serię „Annabelle” oraz zapoznał nas z Warrenami, rodziną równie mocno wierzącą, co walczącą z paranormalnymi straszydłami.”Obecność 2″, to świetna kontynuacja, w której pojawiają się między innymi demon Valak znany z „Zakonnicy” oraz Złowrogi Pan – to straszydło wkrótce doczeka się swojego solowego filmu!. Premierowo obejrzeć będzie można „Obecność 3: Na rozkaz diabła”, czyli najnowszą część sagi horroru. Przerażające morderstwo, nieznane moce i obietnica najlepszych scen grozy od lat -czytamy w zapowiedziach.