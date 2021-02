Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza

Po autorskiej wystawie malarstwa i rysunku oprowadzi osobiście artystka, autorka prac. Taką propozycję ma dla zwiedzających Galeria Café Silesia Muzeum Miejskiego.

- Do końca trwania wystawy „Strefa koloru”, w każdy czwartek, o godz. 16.30, w naszej galerii na zwiedzających czekać będzie Ewa Zajler – Płatek, która zaprasza na kuratorskie oprowadzanie po swojej ekspozycji. Jednak ze względu na warunki pandemii, ilość zwiedzających musimy ograniczyć do 30 osób. Dlatego prosimy o potwierdzenie chęci udziału w kuratorskim oprowadzaniu pod numerem telefonu: 32 777 05 01 – informują pracownicy Muzeum Miejskiego. Ewa Zajler-Płatek ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom uzyskała na Wydziale Malarstwa w 1991 r.). Pracuje jako nauczyciel dyplomowany w średnim szkolnictwie artystycznym w tym w zabrzańskiej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych. Autorka wielu wystaw indywidualnych oraz uczestniczka licznych ekspozycji zbiorowych. Jak zapewnia sama artystka celem jej twórczości jest, by obrazy „w uniwersalny, nieskomplikowany sposób za pomocą środków malarskich ukazywały to, co głęboko tkwi w każdym człowieku – pragnienie dobra i wolności, porozumienia z drugim człowiekiem, tęsknotę za tajemniczym, nieskończonym i doskonałym bytem, którego zaledwie przedsmak przeżywamy świadomie, tu i teraz”.

Ewa Zajler-Płatek ceni kontemplację i skupienie w sztuce, na tle której dynamika gestu ma wyraziste znaczenie. Swoje dzieła nierzadko buduje na zasadzie kontrapunktu, przesuwania akcentów. Pragnieniem artystki jest, aby jej sztuka „wprowadzała ład w duszach odbiorców, a jeśli niepokój – to tylko w sensie pozytywnym, skłaniającym do nadziei”.Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt prac malarskich oraz rysunki. Wystawę pt. „Strefa koloru” można obejrzeć przez miesiąc, do 7 marca. -Zapraszamy i przypominamy o nadal obowiązującym reżimie sanitarnym: noszenie maseczek, zachowanie dystansu pomiędzy zwiedzającymi oraz dezynfekcji rąk – informują pracownicy muzeum.