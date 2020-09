W Multikinie gorący wieczór filmowy

To będzie gorący filmowy wieczór. Już jutro, 11 września, zabrzańskie Multikino zaprasza na maraton, do obejrzenia dwie części „After”. Początek o godz. 22.00

- Film „After” z 2019 roku to ekranizacja bestsellerowej powieści o tym samym tytule, która rozpaliła zmysły wszystkich wielbicieli ognistych romansów. Historia namiętnego związku Tessy i Hardina spodobała się widzom, którzy wtedy tłumnie ruszyli do kin, by zanurzyć się w tej zmysłowej historii. Oczekiwania wobec kontynuacji były ogromne – czytamy w zapowiedziach. „After 2″ premierowo na ekranach pojawi się 11 września. – W tej części Tessa, która wciąż nie potrafi wybaczyć i zaufać Hardinowi, aby wyleczyć się z namiętności, rzuca się w wir pracy. Poznany w pracy przystojny i odpowiedzialny Trevor wydaje się idealną „odtrutką” na mrocznego i skomplikowanego Hardina. Tessa wydaje się być gotowa na nowy związek, ale Hardin nie zamierza się poddać – czytamy w zapowiedziach.

Zaproszenia do Multikina Mamy dwa dwuosobowe zaproszenia do zabrzańskiego Multikina na ten maraton. Jak je otrzymać? Czytajcie w drukowanych Nowinach Zabrzańskich.