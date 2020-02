Moherowe berety w MOK

Kabaret Moherowe Berety, który tworzą aktorki Teatru Rozrywki, zaprasza na swój występ w Dzień Kobiet, do zabrzańskiego Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 3 Maja.

- Dziewczyny nie politykują! Mohery z Podlasia, czasami zakochane, zawsze wesołe, hodują kury nioski, krowy holenderki, indory i angory na berety. Zapraszamy na spotkanie z Helą, Jessiką, Anielą i Elbienią, które naprawdę zapamiętacie na długo – czytamy w zapowiedziach. Cztery aktorki z Chorzowa, jak same przyznają pod wpływem impulsu, stworzyły kabaret. – Obaw miały początkowo wiele, ale okazało się, że potrafią bawić publiczność w sposób niepowtarzalny. Wykorzystanie znanych szlagierów muzyki rozrywkowej, w połączeniu z dialogami, okraszonymi perfekcyjną mimiką i gestami dają widzom to, co zwykło nazywać się dobrym kabaretem. Nie bawią się w politykę, a śmieją się z ludzkich słabości, przyzwyczajeń, dziwactw. Doskonale wykorzystują swoje atuty, niejednokrotnie nieźle je przerysowując, a przy tym potrafią wyjątkowo przekonująco wcielić się w charakterystyczne postaci. Formacja która śmieszy i bawi do łez. Dobry tekst, mimika i gra aktorska sprawiają, że ponadgodzinne widowisko przykuwa uwagę. Na ich występach widzowie bawią się wyśmienicie śmiejąc się do rozpuku. Znakomita piosenka aktorska, uzupełniona dialogami i monologami oraz nietypowe stroje rozbawią każdego – czytamy w zapowiedziach.

Kabaret tworzą: Beata Chren, Elżbieta Okupska, Ewa Grysko, Marta Tadla, Bartłomiej Kuciel.

Bilety na ich zabrzański występ są po 35 zł, można je kupić w kasie zabrzańskiego MOK. Rezerwacje telefoniczne: 32 278 08 02 lub 531 614 667.