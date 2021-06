Miasto szpiegów Krajewskiego

„Miasto szpiegów” to nowy kryminał szpiegowski Marka Krajewskiego, kolejny w serii o Edwardzie Popielskim. Właśnie wydał go krakowski Znak. - Marek Krajewski, mistrz polskiego kryminału, autor książek, które nie schodzą z list bestsellerów od 20 lat, kolejny raz zaskoczy swoich fanów. Tym razem na jego kryminalnej mapie pojawi się nowy punkt: Wolne Miasto Gdańsk. Miasto, w którym lwowski śledczy odkryje mało znane karty z historii służb specjalnych II Rzeczpospolitej. W Wolnym Mieście Gdańsk wszystkie chwyty są dozwolone – zapowiada Wydawnictwo Znak. Akcja rozgrywa się 1933 roku. Edward „Łyssy” Popielski na zlecenie swych mocodawców trafia z Ritą i Leokadią ze Lwowa do targanego wojną wywiadów Gdańska. Szybko odkrywa ciemną stronę miasta, bardzo daleką od wyobrażeń o gotyckiej Perle Bałtyku. Portowe zaułki są pełne nędzy i przemocy, a wzburzone fale zimowego morza często zamykają się nad głowami kolejnych ofiar, które wiedziały zbyt dużo. Popielskiego czeka pierwsze, niemal śmiertelne starcie z Abwehrą. Kiedy na drodze Łyssego staje platynowowłosa piękność, wdowa Irena Arendarska, wszystko wydaje się jasne – ta cyniczna uwodzicielka zastawia nań sidła. Czy Popielski się z nich wyplącze? Czy łatwiej mu będzie zaufać najbardziej zaciekłemu wrogowi, czy najbliższej osobie?

- Mistrzowska powieść szpiegowska, w której Marek Krajewski odkrywa mniej znane karty z historii służb specjalnych II Rzeczypospolitej – czytamy w zapowiedziach. Pierwsza część z serii, pt. „Dziewczyna o czterech palcach”, zdobyła tytuł najlepszej polskiej powieści kryminalno-historycznej 2019 roku i nagrodę „Złoty Pocisk”. W 2020 roku ukazała się kolejna, zatytułowana „Pomocnik kata”. „Miasto szpiegów” to trzeci tom, lecz każda książka z serii stanowi osobną historię: można poznawać cykl w dowolnej kolejności.

Marek Krajewski jest autorem dwudziestu bestsellerowych powieści kryminalnych, laureatem prestiżowych nagród literackich i kulturalnych. Z wykształcenia filolog klasyczny, miłośnik filozofii stoickiej, pilny czytelnik Marka Aureliusza.