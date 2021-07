Maraton horrorów w Multikinie

-Multikino wróciło, wrócił także nasz legendarny MARATON HORRORÓW! Już za tydzień, w piątek, 30 lipca, ponownie zapraszamy na noc pełną grozy – zachęcają pracownicy zabrzańskiego Multikina.

30 lipca na wielkim ekranie zaprezentowane będą cztery filmy. Początek o godz. 22.00:

„SAINT MAUD”, opowieści o opętaniu i zbawieniu. Maud jest młodą dziewczyną, która przyjeżdża do luksusowej posiadłości Amandy – byłej tancerki, która w ostatnich miesiącach życia korzysta z niego bez skrupułów.

„KLĄTWA MŁODOŚCI”, czyli wycieczka do roku 1665. Sam środek śmiertelnej zarazy, rozpacz, panika i oskarżenia o paranie się magią rzucane na lewo i prawo. Świetne połączenie „Egzorcysty” i „Dziecka Rosemary”!

„AŻ DO ŚMIERCI”, czyli powrót Megan Fox do kina grozy! Ten horror opowiada o tym, jak bardzo koszmarny może okazać się weekendowy wypad do domku nad jeziorem.

„NOCNE CZUWANIE”, czyli klimatyczne spotkanie z grozą kulturową. Główny bohater, świeżo po odejściu ze środowiska ortodoksyjnych Żydów, odkrywa mroczną tajemnicę czuwania przy zmarły – czytamy w kinowych zapowiedziach.