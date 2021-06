„Lem uważał, że homo sapiens to taki rodzaj małpoluda, który cokolwiek wynajdzie – wszystko jedno, kamień łupany czy kosmolot – w pierwszej kolejności używa tego do zrobienia krzywdy bliźniemu swemu” – to cytowany na okładce fragment książki Wojciecha Orlińskiego pt. „Lem. Życie nie z tej ziemi”.

Autor jest dziennikarzem, publicystą, pisarzem, autorem książek podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych, znawcą twórczości Stanisława Lema. Napisał „Co to są sepulki? Wszystko o Lemie”, czyli encyklopedyczny przewodnik po twórczości Lema, a ostatnio biografię pt. „Lem. Życie nie z tej ziemi”, która jest pierwszą w Polsce biografią autora „Cyberiady”. – Korzystając z niepublikowanych dotąd źródeł, Wojciech Orliński wyjaśnia duże i małe, poważne i zabawne tajemnice z życia pisarza. Jak Lem przeżył Holokaust? Czy kiedykolwiek uwierzył w komunizm? Dlaczego w 1945 roku porzucił intratną karierę spawacza? Jak się nauczył czytać po angielsku? Co sobie kupił za honorarium z „Obłoku Magellana”? O co chodziło w „Solaris” i dlaczego Andrzej Wajda w końcu jednak nie nakręcił ekranizacji? Jak korespondencyjna przyjaźń z Philipem K. Dickiem przerodziła się w nienawiść, w wyniku której Dick wysłał słynny donos na Lema do FBI? Co łączyło Lema z Karolem Wojtyłą? Czym się różniły pierwotne wersje Fiaska, Głosu Pana i Kataru od tego, co Lem ostatecznie wysłał wydawcy? Na czym polegała współpraca Lema z opozycją demokratyczną? Jaką tajemnicę skrywa szopa na zapleczu domu pisarza? Gdzie i kiedy Lem spróbował narkotyków i jakie miał przy tym doznania? Ile waży jamnik rubensowski? Jak w PRL wyglądał zakup samochodu, domu, „New York Timesa”, wejściówki na Kasprowy Wierch, stacyjki do fiata czy marcepanowego batonika? I co to właściwie jest sztamajza? – czytamy w zapowiedziach wydawniczych.

O książce napisali: „Świetna książka. Dowidziałem się z niej wielu rzeczy o .. własnym Ojcu”. – Tomasz Lem.

„Orliński zrobił jedną fundamentalną rzecz – ukazując geniusza, postawił przed nami, owszem, człowieka z krwi i kości, ale również człowieka z sercem i duszą – Krzysztof Varga, Newsweek.