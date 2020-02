Księgarnia Świat Książki poleca

Księgarnia Świat Książki, która mieści się w Centrum Handlowym „Platan”, cyklicznie poleca naszym Czytelnikom swoje najnowsze powieść. Dziś prezentujemy recenzję powieści „Zanim pozwolę Ci wejść”, którą przygotowała Agata Nadolska z zabrzańskiego Świata Książki.

- Jako wierna fanka kryminałów, sięgnęłam na półkę po książkę „Zanim pozwolę Ci wejść”, autorstwa Jenny Blackhurst. To moje pierwsze spotkanie z tą brytyjską pisarką, i po ciekawej lekturze książki wiem, że nie ostatnie. Autorka nie pozwala nam się nudzić i oderwać od lektury, przedstawiając coraz to nowe tajemnice trzech przyjaciółek: Karen, Bei oraz Eleanor. Mimo przyjaźni trwającej wiele lat, oraz tego że kobiety zawsze mogą na siebie liczyć przekonacie się, że nie każda taka znajomość jest idealna, a to wszystko za sprawą tajemniczej Jessici, która pojawia się w gabinecie jednej z bohaterek. Historia jest nieco zawiła, czytając książkę trzeba poświęcić jej wiele uwagi, jednak fabuła po czasie wynagradza nam swoją niejednoznaczność, prowadząc do jednego z najlepszych i najbardziej niespodziewanych zakończeń książkowych, jakie dane mi było przeczytać. Autorka bardzo dokładnie przedstawia nam postacie pojawiające się w książce, dając nam wrażenie jakbyśmy żyły blisko nich, znały je z naszego codziennego życia. Mamy okazję spojrzeć na każdą z postaci indywidualnie, dzięki krótkim, lecz treściwym rozdziałom, co pozwala nam na śledzenie historii z różnych punktów widzenia. Motyw jest interesujący, a dzięki zróżnicowanemu czasowi akcji możemy poznać przyczyny zachowań głównych postaci, oraz przeanalizować jak przeszłość odbiła się na ich teraźniejszości. Jessica prowadzi z przyjaciółkami niebezpieczną grę, próbując zrujnować ich na pozór idealne życia. Jestem zachwycona tym, jak książka mnie wciągnęła, jak sprawiła, że wraz z bohaterkami szukałam wyjścia z sytuacji i odpowiedzi na stawiane przed nimi pytania. Mogę ją polecić jako pozycję obowiązkową dla fanów kryminałów psychologicznych i powieści obyczajowych – napisała Agata Nadolska z zabrzańskiego Świata Książki.

