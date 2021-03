Komedie w czasie pandemii

Kto obecnie szuka powodów do śmiechu, powinien odwiedzić zabrzański Teatr Nowy. W najbliższych dniach grają głównie komedie. Premierowo „Stosunki prawne”, a także „Okno na parlament” i „Kolację dla głupca”.

12 i 13 marca premiera - „Stosunki prawne” to nasza marcowa premiera. Spektakl w reżyserii Zbigniewa Stryja trzeba zobaczyć! Prawdziwe komediowe szaleństwa w centrum małżeńskiego życia! – zachęcę zespół teatru. W zabrzańskim spektaklu wystąpią Dorota Rusek – Binowska i Andrzej Kroczyński. O czym będzie spektakl? – Kobieta i Mężczyzna. Wenus i Mars. Plus i minus w wiecznym przyciąganiu. Dwie połówki jabłka. Miłość. Pragnienie. Namiętność, ale czasem wojna, walka płci, konflikt i niszcząca siła razy dwa. Nie ma recepty na idealny związek. Nie ma uniwersalnego sposobu na spokój, szczęście i harmonię. A może jest?! Może należy stworzyć przepisy, prawo regulujące relacje damsko-męskie? Absurdalne? Śmieszne? Tak! To wydaje się śmieszne! Śmiejcie się na własną odpowiedzialność! – czytamy w teatralnych zapowiedziach. To przedstawienie wystawione będzie także za tydzień, w czwartek 18 marca (uwaga wtedy jest biletowa promocja!) oraz w piątek, 19 marca

Okno na Parlament 14 marca W najbliższą niedzielę, 14 marca, zagrają „Okno na parlament”. To lekka i niezwykle zabawna komedia pomyłek i fałszywych tożsamości, w której precyzyjnie skonstruowana intryga i brawurowe tempo akcji, ani na chwilę nie dają widzowi odetchnąć… Pewnego razu w luksusowym apartamencie londyńskiego hotelu minister brytyjskiego rządu i romansująca z nim sekretarka opozycji znajdują zwłoki… Chcąc uniknąć skandalu postanawiają zatuszować całą sprawę. Czy to się uda, biorąc pod uwagę przeszkadzający im ciągle personel hotelu, zazdrosnego męża i kilka innych osób, w tym także samego nieboszczyka? Musicie się Państwo przekonać sami! Spektakl „Okno na parlament” zafunduje Państwu blisko dwie godziny nieustającego śmiechu! Tego nie można przegapić! – czytamy w teatralnych zapowiedziach.

Kolacja dla głupca w weekend Za tydzień, w sobotę i niedzielę 19 i 20 marca, śmiesznie będzie na spektaklu „Kolacja dla głupca”, wyreżyserowanym przez reżyserii mistrza tego gatunku Marcina Sławińskiego. -Opowiada o perypetiach zamożnego wydawcy bestsellerów Pierre’a, na którego pewnego wieczoru spada istna plaga nieszczęść: wypada mu dysk w kręgosłupie, zostawia go żona, narzuca się niechciana kochanka, nęka kontroler podatkowy. A wszystko to za sprawą cały czas usiłującego mu pomóc skromnego księgowego którego Pierre uznał za wyjątkowego głupca i zaprosił na kolację specjalną, urządzaną z przyjaciółmi raz w tygodniu, której uczestnicy mają za zadanie przyprowadzić ze sobą jak najgłupszego gościa. Mnóstwo zaskakujących zwrotów akcji, przezabawnych sytuacji i dialogów, wspaniała gra aktorska – nie pozwolą naszym widzom na nudę! – czytamy w teatralnych zapowiedziach.

Maseczki, dezynfekcja i oświadczenie Przypominamy, że w związku z panującą epidemią i zaleceniami sanitarnymi, widzowie na sali muszą mieć zasłonięty nos i usta. Przed wejściem trzeba zdezynfekować dłonie, a przy okazywaniu biletu wstępu mieć wypełnione oświadczenie uczestnika organizowanej imprezy, które otrzymuje się wraz z biletem (w formularzu oświadczają m.in., że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym).

Bilety i promocje Bilety na przedstawienia są do kupienia w kasie teatru. Można zarezerwować je telefonicznie, pod numerem tel. 609 621 460 lub 723 331 007. Warto zapytać o promocje. Można tez wykorzystać publikowany obok kupon. Jeśli zostanie wycięty i przyniesiony do kasy teatru, to cena biletu normalnego zostanie pomniejszona o 10 zł. Zachęcamy!

Podpis pod foto Scena ze spektaklu „Okno na parlament”. Foto z www.teatrzabrze.pl