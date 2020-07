W kinie Planet Cinema cztery premiery

Kino Planet Cinema, mieszczące się w CH Platan, zaprasza na cztery filmowe premiery. Od 3 lipca w repertuarze są: „Zaginiona dziewczyna”, „Zdrajca”, „Coś się kończy, coś zaczyna” oraz „Czworo dzieci i Coś”.

Premierę ma film pt. „Zaginiona dziewczyna”. Pielęgniarka od lat pracuje dla jednej rodziny, pozostaje z nimi w dobrych stosunkach. Relacja staje pod znakiem zapytania, gdy jej bratanek zostaje oskarżony o porwanie ich córki.

Propozycją dla najmłodszych jest film „Czworo dzieci i Coś”. Grupa dzieci, które spędzają wakacje w Kornwalii, znajduje na plaży stworzenie spełniające życzenia. Co z tego wyniknie?

W repertuarze są też premiery filmów: „Coś się kończy, coś się zaczyna” oraz „Zdrajca”. – Pierwszy jest o Daphne, która postanawia odpocząć od związków. Los chce inaczej. Na imprezie poznaje Jacka i Franka, i zaczyna spotykać się z nimi jednocześnie.

Film „Zdrajca” to historia bossa, który złamał mafijną zmowę milczenia. Dzięki jego zeznaniom doszło do najgłośniejszego procesu, który doprowadził do skazania 362 mafiosów – zachęcają pracownicy kina

Ale uwaga! Przypominamy, że w związku z panującą epidemią wciąż obowiązują sanitarne zalecenia: Na terenie kina poruszamy się w maseczkach, zachowujemy jedno wolne miejsce między fotelami, widzowie zajmują mniej niż połowę miejsc w sali (obowiązek ten nie dotyczy: widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem, z osobą z niepełnosprawnością; osób wspólnie zamieszkujących – te osoby kupują bilety na oddzielone fotele, ale mogą się przesiąść na sali i usiąść koło siebie na wolnych fotelach, które nie są dostępne w sprzedaży). Widzowie proszeni są o dezynfekcję dłoni przy wejściu do kina (zapewniony jest dostęp do środków dezynfekcyjnych), a także w miarę możliwości o zakup biletów online zamiast w kasie. Zalecana płatność bezgotówkowa.