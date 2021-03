Na dwa premierowe filmy zaprasza zabrzańskie kino Planet Cinema. W piątek , 12 marca, swoją premierę ma: włosko – izraelski dramat pt. „Oto my”, oraz polski pt.„Każdy ma swoje lato”.

„Oto my” jest historią jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie. – Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam nie dorósł do rozstania… W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce – czytamy w zapowiedziach.

Jako komediodramat zapowiadany jest polski film pt. „Każdy ma swoje lato”. – Główna bohaterka to zbuntowana Agata. Przyjeżdża do małego miasteczka gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn miejscowej organistki, a jego chory na demencję dziadek widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Mirek wykorzystuje chorobę dziadka, by zbliżyć się do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć nieoczekiwanie ujawnia pilnie strzeżoną przez matkę Mirka rodzinną tajemnicę – zapowiadają pracownicy Planet Cinema.

Więcej propozycji filmowych i godziny seansów na www.planetcinema.pl/zabrze.

Przypominamy, że w Planet Cinema, w związku z panującą epidemią wciąż obowiązują sanitarne zalecenia: na terenie kina poruszamy się w maseczkach, zachowujemy jedno wolne miejsce między fotelami. /KW/