Katalog o podziemnej podróży w czasie

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wydało katalog „Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu- podziemna podróż w czasie”, poświęcony wystawie zlokalizowanej w podziemiach Sztolni Królowa Luiza. Katalog, w wersji PDF, można bezpłatnie pobrać ze strony www.muzeumgornictwa.pl

- Próżno szukać na mapie Polski miejsca, które lepiej odwzorowuje szereg zmian i procesów jakie zachodziły na Górnym Śląsku w ciągu ostatnich stuleci – informują pracownicy MGW. Sztolnia Królowa Luiza to jeden z największych kompleksów, związanych z dziedzictwem górnictwa węgla kamiennego w Polsce i w całej Europie. To unikatowy zespół zabytków obrazujących rozwój technik górniczych, przemysłu wydobywczego, powiązania z innymi gałęziami przemysłu i jego wpływu na kształtowanie się regionu, stanowiący przykład zmian jakie zachodziły w całej Europie. Wszystko to w formie wystaw zlokalizowanych zarówno w części naziemnej jak i podziemnej kompleksu. Jako unikatowy obiekt, w którym prowadzona jest obecnie działalność kulturalna, turystyczna i edukacyjna Sztolnia została uhonorowana szeregiem nagród, związanych zarówno z samym procesem rewitalizacji i udostępnienia zwiedzającym jak i ofertą. Do najważniejszych z nich należy przyznana w poprzednim roku Nagroda Dziedzictwa Europejskiego- Nagroda Europa Nostra 2019.

Ich najnowsze wydawnictwo, katalog „Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu- podziemna podróż w czasie” to źródło wiedzy dla bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. – Zarys historyczny, opisany proces rewitalizacji i przedstawiona aktualna oferta Sztolni sprawia, że publikacja ta w sposób atrakcyjny wizualnie i merytorycznie, będzie wspierać budowanie pozytywnego odbioru Górnego Śląska- zarówno wśród jego mieszkańców jak i osób przyjezdnych – tłumaczą w MGW.

Katalog będzie dystrybuowany bezpłatnie. Część egzemplarzy zostanie przekazana instytucjom kultury, uczelniom czy bibliotekom. W przypadku zainteresowania tematem otrzymają go również m.in. osoby i instytucje wspierające działalność Muzeum, nauczyciele, animatorzy i osoby zainteresowane tematem. Każdy możne go pobrać bezpłatnie, w wersji PDF, ze strony internetowej www.muzeumgornictwa.pl.

Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.