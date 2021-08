Horror i akcja w Planet Cinema

Kolejne dwie premiery są do obejrzenia w zabrzańskim Planet Cinema. Z propozycji ucieszą się głównie amatorzy horrorów i akcji w nierealnym świecie.

Od najbliższego piątku, 6 sierpnia, w repertuarze premiera „Legion Samobójców: The Suicide Squad”! – Belle Reve to więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy, którzy posuną się do wszystkiego, żeby odzyskać wolność. Nawet do wstąpienia do supertajnej isuperszemranej Jednostki Uderzeniowej X. Dzisiejsze zadanie z rodzaju wykonaj albo zgiń: zebrać oddział przestępców, uzbroić ich po zęby i zrzucić (dosłownie) na odludnej wyspie Corto Maltese, na której roi się od wrogów. Oddział, wykonując swoją misję poszukiwawczą, przedziera się przez dżunglę, w której za każdym drzewem czają się bojówkarze i partyzanci. Renegatów okiełznać może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag oraz rządowe implanty w uszach, zdradzające każde ich posunięcie – czytamy w filmowych zapowiedziach.

Kolejną premierą jest horror pt. „Klątwa młodości” -Jest rok 1665. W Anglii wielka zaraza zbiera śmiertelne żniwo, a ludzi ogarnia panika i rozpacz. Grace Haverstock to młoda wdowa, której mąż niedawno popełnił samobójstwo. Kiedy kobietą zaczyna się interesować właściciel ziemski Pendelton, ta szybko gasi jego zapał. W zemście Pendelton niesłusznie oskarża ją o czary. Grace zostaje wtrącona do więzienia za przestępstwo, którego nie popełniła. Czeka ją seria niewyobrażalnych tortur oraz brutalnych i pozbawionych logiki „prób”. Udręczona przez ludzi i nawiedzającego ją demona Grace zrobi wszystko, by oczyścić się z zarzutów – napisano w filmowych zapowiedziach.