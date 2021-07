Dla dzieci w kinie na wakacje

Aż 10 premierowych filmów familijnych i animacji można będzie obejrzeć w czasie wakacji w zabrzańskim Multikinie”. Wśród nich między innymi: „Raya i ostatni smok”, „Kosmiczny mecz: nowa era” czy „Lassie, wróć!

-W lipcu i w sierpniu warto odwiedzić Multikino całą rodziną. Zarówno najmłodsi, jak i ci nieco starsi z pewnością znajdą coś dla siebie – zapowiadają pracownicy zabrzańskiego Multikina. W czerwcu do kin weszła animacja „Luca” o chłopcu, który spędza niezapomniane wakacje z nowo poznanym przyjacielem, który skrywa pewien sekret oraz film familijny „Piotruś Królik 2: na gigancie”, w którym Bea, Thomas i króliki stworzyli prowizoryczną rodzinę. – I choć Piotruś Królik bardzo się starał, nie udało mu się pozbyć złej reputacji złośliwca. Kiedy Piotruś Królik ucieka z ogrodu, odkrywa, że jego złośliwość pomaga mu przetrwać w obcym świecie, ale kiedy zobaczy, że jego rodzina ryzykuje wszystkim, by go odnaleźć, będzie musiał podjąć decyzję: jakim króliczkiem chce być – czytamy w kinowych zapowiedziach.

2 lipca premię miały dwie animacje: „Raya i ostatni smok”, która przenosi widzów do zamieszkałego przez starożytną cywilizację królestwa Kumandra oraz „Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności” opowiadający o Lucky Prescott, której życie zmieniło się po przeprowadzce do małego przygranicznego miasteczka i zaprzyjaźnieniu się z dzikim mustangiem. 9 lipca na wielkim ekranie pojawi się propozycja dla najmłodszych kinomanów, czyli „Elfinki” oraz film fabularny „Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów”. W filmie ośmioletnia Alicja (Keira Chansa) i jej psotny brat Piotruś (Jordan A. Nash) spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Zachęcani przez rodziców – Jacka i Rose (David Oyelowo i Angelina Jolie) dają upust wyobraźni – organizując herbaciane przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygody na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprzedać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej przygodzie! Starsze dzieci na pewno chętnie wybiorą się na nowy film Marvela „Czarna Wdowa”, który będzie można zobaczyć w wersji z dubbingiem. Ponadto w lipcu na wielkim ekranie pojawią się: „Kosmiczny mecz: Nowa era”, animacja „Kraina smoków”, film familijny „Wojna z dziadkiem” z Robertem De Niro w roli głównej oraz przygodowa produkcja Disney’a „Wyprawa do dżunglii”. W ostatniej lipcowej propozycji widzowie zobaczą charyzmatycznego kapitana łodzi i odważną badaczkę dzikiej przyrody, którzy wyruszają na wyprawę przez amazońską dżunglę by odnaleźć drzewo życia.

- Sierpień rozpocznie się od premiery animacji „Wyrolowani”, w której kinomani poznają Ola i Olo należących do uroczego, ale zagrożonego gatunku Flumaków, którym zachwycił się sam Karol Darwin. Flumaki to takie okrągłe istoty z prześwitem w środku, co upodabnia je bardzo do donatów. Są zresztą nie mniej słodkie. Niestety los rzadko uśmiecha się do Oli i Ola, ale fortuna kołem się toczy! Tuż przed katastrofą, która na zawsze ma zmieść z powierzchni Ziemi całe plemię Flumaków, Ola i Olo wyruszają w podróż w czasie, dzięki której być może uda im się odwrócić bieg historii. Ponadto w sierpniu miłośnicy czworonogów będą mogli wybrać się na film familijny „Lassie, wróć!” opowiadający historię najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlepszego kumpla – zapowiadają w Multikinie.