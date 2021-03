Co w duszy i na ekranie gra?

Zabrzańskie kino Planet Cinema jest otwarte i zaprasza do siebie widzów. W swoim repertuarze mają aż cztery premierowe tytuły i kilka filmów dla dzieci.

„Co w duszy gra”

Nowością jest film animowany pt. „Co w duszy gra”. Główny bohater to Joe Gardner nauczyciel muzyki. Jego największą pasją jest jazz. -Pewnego razu otrzymuje życiową szansę: będzie mógł grać w najlepszym klubie jazzowym w mieście. Dosłownie jedno małe potknięcie sprawia, że przenosi się z ulic Nowego Jorku do Przedświatów – fantastycznego miejsca, w którym nowe dusze, zanim udadzą się na Ziemię, zdobywają swoje osobowości. Zdeterminowany by powrócić do swojego ziemskiego życia, Joe łączy siły z duszą 22, której zupełnie obce są uroki ludzkiej egzystencji. Kiedy Joe usilnie próbuje pokazać 22, dlaczego ludzkie życie jest wspaniałe, sam ma szansę znaleźć odpowiedzi na niektóre spośród najważniejszych życiowych pytań – czytamy w filmowych zapowiedziach.

„Zabij to i wyjedź z tego miasta”

Pełnometrażową animacją, ale tym razem dla dorosłych widzów, jest polski film pt. „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. Główny bohater, uciekając przed rozpaczą po utracie bliskich, ukrywa się w bezpiecznej krainie wspomnień, gdzie czas stoi w miejscu, a wszyscy jego bliscy żyją. Autorem jest Mariusz Wilczyński, uznawany za jednego z najważniejszych twórców współczesnej animacji. W 1986 ukończył w łódzkiej ASP malarstwo. Początkowo był aktywny jak malarz i performer, potem zwrócił się ku animacji. W latach 1996-2000 rysował „Księgoklipy” do programu „Goniec Kulturalny” (TVP1). Od początku istnienia kanału TVP Kultura jest autorem jego oprawy plastycznej. Za swoją twórczość wielokrotnie zdobywał nagrody. Film „Zabij to i wyjedź z tego miasta” otrzymał Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w kategorii „Najlepszy film”. Co ważne, po raz pierwszy na festiwalu nagrodę w tej kategorii przyznano pełnometrażowej animacji.

Więcej propozycji filmowych i godziny seansów na www.planetcinema.pl/zabrze.

Przypominamy, że w Planet Cinema, w związku z panującą epidemią wciąż obowiązują sanitarne zalecenia: na terenie kina poruszamy się w maseczkach, zachowujemy jedno wolne miejsce między fotelami.