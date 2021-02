Czas tajemnic Marzeny Rogalskiej

- Marzena Rogalska potrafi porywająco opowiadać o uczuciach, emocjach, relacjach rodzinnych – tak zapowiada Wydawnictwo Znak jej książkę pt. „Czas tajemnic”.

To pierwszy tom sagi o Karli Linde. W książce w mistrzowski sposób oddaje atmosferę Krakowa lat trzydziestych, artystyczną bohemę Zakopanego i pozorną beztroskę życia szlacheckiego dworku. - Bywa, że jeden człowiek potrafi odmienić nasze życie. Ukryta pod fortepianem w salonie krakowskiego mieszkania dziewczynka z ciekawością podsłuchuje rozmowę ukochanego ojca z dystyngowaną panią Doris. Niedługo małą Karolinę i dojrzałą kobietę połączy niezwykła więź. Dorastająca Karla ma wszystko, by zawojować salony Krakowa. Młodziutka, śliczna, błyskotliwa dziewczyna z dobrego domu potrafi zawrócić w głowie. Gdy wyjeżdża z ojcem do Zakopanego, jej życie nabiera tempa i barw. Zafascynowana artystycznym światem, stopniowo odkrywa uroki flirtu, zabawy, a nawet hazardu. Świat dorosłych, w który wchodzi, jest jednak bardziej skomplikowany, niż może się wydawać. Ale serce Karli nie potrafi zabić mocniej aż do momentu spotkania z Jankiem. Czy przewrotny los pozwoli dwojgu młodym ludziom zbliżyć się do siebie? Zwłaszcza, że rodzice mają wobec córki inne plany, a w jej życiu znowu pojawia się pani Doris? – czytamy w zapowiedziach wydawnictwa.

Marzena Rogalska to dziennikarka, prezenterka telewizyjna i autorka powieści. Pracę rozpoczęła w RMF FM. Przez wiele lat prowadziła program telewizyjny pt. „Pytanie na śniadanie”. W 2016 roku ukazała się jej debiutancka powieść „Wyprzedaż snów”.