Czarna owca w Planet Cinema

Dwie komedie, jedna polska, druga amerykańska, film rysunkowy oraz horror. To aż 4 premiery, które od najbliższego piątku, 13 sierpnia, będzie można obejrzeć w zabrzańskim Plant Cinema.

Jedną z premierowych komedii będzie „Free Guy”. -Główny bohater to przeciętny urzędnik bankowy, który zupełnie przez przypadek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. W rzeczywistości pozbawionej ograniczeń postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według własnego scenariusza – czytamy w filmowych zapowiedziach.

Dla tych, którzy w kinie lubią się bać, jest premiera horroru pt. ”Nie oddychaj 2″ -Opowiada historię grupy nastolatków przekonanych o tym, że włamanie do domu niewidomego weterana wojennego (Stephen Lang) będzie bardzo prostym zadaniem. Okazuje się, że mężczyzna jest znacznie bardziej niebezpieczny, niż się wydawało. Norman ma niebywale silną wolę przetrwania, a gdy jego bezpieczeństwo staje się zagrożone ujawnia najgorszą część swojej osobowości. Gdy intruzi po raz kolejny zakłócają jego spokój jest jeszcze groźniejszy, niż dotychczas – napisano w zapowiedziach.

Do rodzinnego oglądania jest film animowany pt. ”Wyrolowani 2D dubbing”! - Flumaki to takie okrągłe istoty z prześwitem w środku, co upodabnia je bardzo do donatów. Są zresztą nie mniej słodkie. Niestety los rzadko uśmiecha się do Oli i Ola, którzy nawet przez własnych ziomali uważani są za nieogarniętych i fajtłapowatych. Ale fortuna kołem się toczy! Tuż przed katastrofą, która na zawsze ma zmieść z powierzchni Ziemi całe plemię Flumaków, Ola i Olo wyruszają w podróż w czasie, dzięki której być może uda im się odwrócić bieg historii. Przyszłość, do której trafią okaże się jeszcze bardziej zakręcona niż ich ojczysty rok 1885, ale powrót do przeszłości to na razie mission impossible. W towarzystwie nieletniego dinozaura, szczeniaka Czarusia i kilku innych oryginałów, Ola i Olo muszą rzucić się w wir przygody, by odnaleźć zaginionego naukowca, który podobno wie jak to wszystko odkręcić – napisano w filmowych zapowiedziach.

Polską premierą jest komediodramat „Czarna Owca”. - Magda i Arek tworzą zgrane małżeństwo z 25-letnim stażem, opiekujące się chorym dziadkiem. Mieszkają z synem Tomkiem, który jest w długoletnim związku ze swoją dziewczyną, Asią. Pozornie wszystko jest w porządku – typowa rodzina. A jednak… Magda, nauczycielka w katolickim liceum, ukrywa przed wszystkimi fakt, że woli kobiety, Arek od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, a Tomek – popularny youtuber, kieruje się głównie swoim interesem. Ambaras zaczyna się, kiedy zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Asia zrywa z Tomkiem, dziadek znika, a Arek ma problem z posklejaniem rzeczywistości na nowo. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak mu się wydaje… Czy każdy z bohaterów odnajdzie swój własny sposób na szczęście? – napisano w filmowych zapowiedziach.