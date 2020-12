Bohater literacki na plakat

-Wykonać dowolną techniką pracę plastyczną, ukazującą ulubionego bohatera literackiego – takie zadanie, w ramach konkursu plastycznego, postawiono przed uczniami klas I – III szkoły podstawowej. - Użyjcie wyobraźni, rozwińcie swoją kreatywność i przenieście się na chwilę do świata swojej ulubionej książki. Czekamy na Twoją pracę – zapowiadają organizatorzy z Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej. Gotową pracę należy przesłać mailem, najpóźniej do 14 grudnia, do godz. 10.00. Rodzice dzieci biorących udział w tej plastycznej zabawie powinni zapoznać się z regulaminem i pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony trzeba dołączyć do zgłaszanej pracy dziecka. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe! Finał konkursu i ogłoszenie wyników zaplanowano na 17 grudnia br. Prace uczestników zostaną zaprezentowane wyłącznie w wersji cyfrowej, na stronie www.mckrudasl.pl oraz na fanpage’u MCK. Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia – do pobrania na internetowej stronie MCK w Rudzie Śląskiej: www.mckrudasl.pl