Artur Andrus śpiewająco

Jeśli Artur Andrus – gwiazda kabaretu, z wysublimowanym poczuciem humoru to zbyt mało, by 2 lutego, o godz. 18.00 wybrać się na koncert do Domu Muzyki i Tańca, to na pewno nazwiska świetnych wokalistów: Doroty Miśkiewicz, Kuby Badacha oraz Joanny Kołaczkowskiej, artystki obdarzonej wielką inteligencją i zaraźliwym śmiech zachęcą niezdecydowanych.

W Zabrzu publiczność usłyszy wiele piosenek poety i piosenkarza w nowych, zaskakujących aranżacjach. Wykonane zostaną w towarzystwie Ursynowskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Andrzeja Borzyma jr. Między utworami pojawią się wiersze, humorystyczne komentarze, anegdoty, oczywiście na najwyższym poziomie, o czym chyba nikogo, kto zetknął się z Arturem Andrusem nie trzeba przekonywać!

Bilety w cenie : 170 zł, 150 zł, 120 zł są do kupienia w kasie DMiT lub za pośrednictwem stron: biletin.pl, ebilet.pl, eventim.pl, bilety24.pl, kupbilecik.pl