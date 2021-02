Arsène Wenger o sobie

- Pierwsza autobiografia prawdziwej legendy futbolu! Pełna smaczków, anegdot i niepublikowanych dotąd wypowiedzi – tak Wydawnictwo Znak Horyzont zapowiada swoją nowość pt. „ Arsène Wenger. Autobiografia”.

Arsène Wenger opisywany jest jako innowator, mistrz i legenda.

- Innowator -gdy w 1996 roku przychodził do Arsenalu, jedna z angielskich gazet określiła ten ruch wymownym tytułem „Arsene Who?”. Jednak to Wenger w ciągu kilku lat wyznaczył nowe standardy profesjonalnego futbolu i zrewolucjonizował myślenie o diecie, treningu czy sposobie gry. To on wprowadził do angielskiego futbolu francuskie piękno i polot na boisku, wyrażane niesamowitym połączeniem dynamiki, techniki i szybkości. Jemu zawdzięczamy ukształtowanie takich piłkarskich wirtuozów jak Dennis Bergkamp, Thierry Henry czy Cesc Fàbregas, wspieranych przez silne osobowości pokroju Patricka Vieiry czy Jensa Lehmanna.

- Mistrz – podczas bogatej kariery trenerskiej był finalistą Ligi Mistrzów, zdobył trzykrotnie mistrzostwo Anglii, a także siedmiokrotnie Puchar Anglii – najstarsze piłkarskie trofeum na świecie. Jego legendarni „Invincibles” w sezonie 2003/2004 zostali mistrzami Anglii, nie ponosząc nawet jednej ligowej porażki – to rekord, którego na Wyspach do tej pory nie udało się wyrównać żadnemu menedżerowi i żadnej drużynie.

- Legenda – jeden z najbardziej charakterystycznych menedżerów w historii piłki nożnej. Prawdziwy dżentelmen, człowiek do końca wierny swoim zasadom mówiącym, że można i należy wygrywać w pięknym stylu, a futbol to sztuka – czytamy w recenzjach, przygotowanych przez wydawnictwo.

O książce napisali: – Autobiografia pozwala nam wniknąć w umysł futbolowego obsesjonata, który na zawsze odmienił ligę angielską, wprowadzając do niej profesjonalizm, ofensywny styl i otwierając na zagraniczne trendy, gwiazdy oraz kolejnych cudzoziemskich trenerów – Michał Pol, Kanał Sportowy.