4Dreamers o sobie

„4Dreamers. O czterech takich, co nie bali się marzyć” – to tytuł książki, którą dla swoich fanów napisali Mateusz Gędek, Tomek Gregorczyk, Kuba Szmajkowski i Maks Więckowski, czyli członkowie tej muzycznej grupy.

To zapis rozmów chłopaków z zespołu. Opowiadają o początkach swojej kariery, zdradzają kulisy występów, anegdoty z tras i spotkań z fanami. Obalają mit „gwiazdorstwa” i udowadniają, że mimo przeciwności losu zawsze warto robić swoje! Na warsztat wzięli także ważne z ich punktu widzenia tematy społeczne i problemy, z którymi nastolatki zmagają się na co dzień. Zilustrowali książkę mnóstwem zdjęć z występów, z przygotowań do koncertów i z prywatnych archiwów. Są też teksty ich piosenek. - Trzy lata temu przyszliśmy do The Voice Kids, by spełnić swoje marzenia. Żaden z nas nie przypuszczał wtedy, co z tego wyniknie. Wydaliśmy dwie płyty, dziewięć singli, dwa razy byliśmy nominowani do Fryderyków i występowaliśmy na Festiwalu w Opolu. Zagraliśmy dla Was kilkadziesiąt koncertów, a Wy za każdy razem wypełnialiście kluby i sale po brzegi. To Wam zawdzięczamy to, co osiągnęliśmy – to, o co inni walczą latami. Który z nas chciałby zostać aktorem? Dlaczego z koncertów musieliśmy wychodzić w asyście ochroniarzy? Jak rozumiemy to, o czym śpiewamy? Kim jest tajemniczy 5Dreamer? A przede wszystkim, jaka będzie największa zmiana, do której się szykujemy? Znajdziecie tu odpowiedzi na te i wiele innych pytań, którymi codziennie bombardujecie nas w Internecie. Tak chcemy Wam podziękować za to, co dla nas robicie – napisali Kuba, Mateusz, Tomek i Maks, zachęcając do lektury. Przypomnijmy, że 4Dreamers ogłosił niedawno koniec swojej działalności.