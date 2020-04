W zielonym czeku nawet 25 tys. zł

W związku z epidemią koronawirusa, przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń na konkursu „Zielone czeki”. Można je wysyłać najpóźniej do 31 sierpnia. Laureatów poznamy we wrześniu.

„Zielone Czeki” to konkurs, który od lat organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Warto do niego zgłosić osoby, instytucje i stowarzyszenia z Zabrza, które wyróżniają się w działalności ekologicznej. W tej edycji mogą wziąć udział również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa. Jest o co walczyć, bo na laureatów czekają w nagrodę spore kwoty: 10 tys. zł lub 20 tys. zł lub 25 tys. zł. W tym roku zmieniono kategorie, w których będą nagradzani kandydaci. Przyznawane będą w pięciu kategoriach: ekologiczna osobowość roku, ekogmina roku, walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku, inwestycja proekologiczna roku, programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Ale uwaga, nominowanym mogą być: osoby fizyczne (do nagrody ekologiczna osobowość roku) lub gminy i miasta (w kategoriach ekogmina roku oraz walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku). Natomiast jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa, realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, zakłady budżetowe, przedsiębiorców można rekomendować do kategorii inwestycje proekologiczne roku, a organizacje pozarządowe z naszego województwa, prowadzące działalność proekologiczną można zgłosić do kategorii programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

Prawo zgłoszenia przysługuje samym kandydatom, mogą to też zrobić instytucje ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe z województwa śląskiego, placówki edukacyjne, szkoły wyższe i instytucje naukowe, izby gospodarcze.

Zgłoszenia kandydatów (wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem) można nadsyłać do kancelarii katowickiego WFOŚiGW (ul. Plebiscytowa 19, z dopiskiem „Zielony czek”). Szczegółowych informacji o tym ekologicznym konkursie udziela Ewa Cofała, tel. 32 60 32 374, e.cofala@wfosigw.katowice.pl.