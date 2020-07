- Pizza to nasz konik, dlatego każdy u nas znajdzie coś dla siebie. W tym tygodniu polecamy zestaw imprezowy – rekomendują pracownicy restauracji Pizza Dominium w CH Platan. Dla naszych czytelników mamy pięć zaproszeń na średnią pizzę. - „Zestaw imprezowy Dominium” składa się z trzech sztuk dużej pizzy, do trzech składników. Oferta jest ważna przez cały tydzień w dostawie do domu, przy zamówieniu telefonicznym i online. – zapraszają pracownicy restauracji. A w restauracji Pizza Dominium czeka wiele pysznych włoskich dań, m.in. pizza, makarony, calzone, przystawki, lekkie sałatki oraz desery.

Zaproszenia do Pizza Dominium

Mamy pięć zaproszeń na średnią pizzę ( do trzech składników) do Pizza Dominium w Centrum Handlowym Platan. Jak je otrzymać? Czytajcie w drukowanym wydaniu Nowin Zabrzańskich, które ukaże się w najbliższy czwartek, 16 lipca.