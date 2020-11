Świąteczne ozdoby na ocenę

Wystarczy mieć pomysł i wykonać dowolną techniką bombkę lub kartkę o tematyce świątecznej. Gotową pracę warto zgłosić na konkurs. Najlepsze zostaną nagrodzone.

Konkurs plastyczny skierowany jest zarówno do młodszych, jaki i do starszych miłośników ozdób świątecznych. -Odkryj magię oczekiwania na najpiękniejsze w roku święta w trakcie tworzenia niepowtarzalnych dekoracji. Rozwiń swoją kreatywność i w gronie najbliższych celebruj tradycje Bożego Narodzenia. Już dziś zgłoś swój udział! Czekamy na wasze najładniejsze bombki i kartki świąteczne. Do wygrania cenne nagrody rzeczowe! – zachęcają organizatorzy z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Wykonane ozdoby i kartki świąteczne trzeba ją przynieść lub przesłać do MOK Zabrze, najpóźniej do 7 grudnia 2020 r., do godz. 12.00. Do pracy dołączyć trzeba wypełniony formularz zgłoszenia udziału w konkursie (do pobrania ze strony internetowej MOK, tam jest formularz dla osób pełnoletnich oraz dla niepełnoletnich).

Finał konkursu i ogłoszenie wyników zaplanowano na 14 grudnia 2020 r., podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. W przypadku braku możliwości zorganizowania wystawy stacjonarnej w Galerii MOK, prace uczestników zostaną zaprezentowane wyłącznie w wersji cyfrowej na stronie www.mok.art.pl.