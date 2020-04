Płyty z piosenkami za rysunek

Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza dzieci do udziału w konkursie na najpiękniejszy rysunek ulubionej zabawki.

- Na prace czekamy do poniedziałku, 4 maja 2020 r., do godziny 17:00. Należy je przesłać na adres mailowy: pjanicki@teatrzabrze.pl (w treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu opiekuna, imienia i wieku wykonawcy oraz najdogodniejszego zabrzańskiego paczkomatu: https://inpost.pl/paczkomaty-zabrze). W poniedziałek, o godz. 18.30, na naszym fanpageu otworzymy internetową galerię wszystkich nadesłanych prac. Wygrają osoby, których rysunki do czwartku, 7 maja 2020 r., do godziny 12.00, zdobędą największą liczbę „lajków”. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie, bo warto! Czekają na Was wspaniałe nagrody! – zapraszają organizatorzy.

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przygotowano zestaw płyt z piosenkami z zabrzańskich przedstawień: „Plastusiowego pamiętnika” oraz z „Idziemy po skarb”, są też zestawy gadżetów oraz zaproszenie do teatru (kiedy będzie to już możliwe).