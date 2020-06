Napisz, jak bardzo kochasz swojego tatę

Jeśli uwielbiacie swoich ojców, są oni dla Was ważni, to możecie im o tym powiedzieć za pośrednictwem Nowin Zabrzańskich. Macie okazję złożyć im życzenia na łamach naszego tygodnika. Oczywiście – całkowicie bezpłatnie.

Wystarczy, że je do nas wyślecie, a my wasze serdeczności opublikujemy w wydaniu, które trafi do kiosków już za tydzień, w czwartek 18 czerwca. Piszcie do nas na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl Na maile czekamy do poniedziałku, 15 czerwca, do godz. 23.30. Mile widziane są zdjęcia!